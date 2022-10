Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato insegna a guidare sicuri in piazza Galimberti a Cuneo

Il Pullman Azzurro della Polizia di Stato per la campagna #seisicuro questa mattina, sabato 22 ottobre, è in piazza Galimberti a Cuneo

Si tratta di una vera e propria aula scolastica multimediale itinerante per sensibilizzare, soprattutto i giovani, sul tema della sicurezza stradale e dei comportamenti quando si viaggia in auto, in moto, in bici o a piedi. Per i più piccoli c'è anche un percorso stradale educativo con segnaletica verticale per biciclette.

Gli agenti della Polizia stradale divulgano una serie di messaggi sulla cultura della sicurezza, attraverso percorsi, giochi a tema, filmati e test, tra cui la simulazione della guida in stato di ebbrezza con l’uso di un visore che altera la percezione visiva. Testimonial dell’evento l’atleta cuneese del Gruppo sportivo delle Fiamme Oro campione italiano di motociclismo Matteo Cavallo.

L'interessante e partecipata iniziativa è del Ministero dell’Interno che ha programmato una campagna mirata di servizi straordinari per il contrasto della guida in stato di alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di stupefacenti o alcol, articolata secondo un calendario che coinvolge province dell’intero territorio nazionale.

Questi servizi saranno espletati con l’ausilio di un laboratorio di analisi mobile e di personale sanitario, per eseguire direttamente su strada le analisi tossicologiche di II livello sui campioni salivari prelevati da personale tecnico specializzato, ai conducenti sottoposti a controllo.

Il Pullman Azzurro resterà nel salotto buono di Cuneo fino alle ore 14 di oggi, sabato 22 ottobre.