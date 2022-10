Nuovi percorsi formativi all'Alberghiero "Giolitti" di Mondovì: al via anche il corso quadriennale [VIDEO]

L’Istituto alberghiero "Giolitti" - in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Metis - ha inoltre studiato un percorso triennale post diploma specifico in Scienze della MediazionevLinguistica, Indirizzo Lingue per il Turismo e per il commercio enogastronomicovinternazionale.

"La nostra scuola diventa così tutor e supporto anche nella prosecuzione degli studi, - spiegano dall'istituto - oltre che nel raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni. Il particolare momento storico e sociale in cui viviamo ci chiede un rapido cambio di passo, affinché l’esperienza e le pratiche consolidate di una scuola - in raccordo efficace con il mondo attorno a sé - siano poste a servizio dei ragazzi e delle ragazze, in modo da raccogliere insieme le sfide del presente e del futuro".

Per maggiori informazioni:

tel. 0174/552249

Sito web: www.giolittibellisario.it

Consultare la sezione "orientamento" per vedere il calendario delle giornate di scuola aperta, laboratori e altre attività.