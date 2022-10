Poliambulatorio Koelliker di Savigliano: apre Il Punto Prelievi

Prosegue la crescita del Poliambulatorio Koelliker di Savigliano che, dopo l’inserimento del servizio di Neurologia guidato dal dott. Bertone, oggi annuncia l’apertura del Punto Prelievi in Via Cuneo 21/A.

Il servizio è attivo il martedì, mercoledì e venerdì dalle 7.30 alle ore, su prenotazione o in accesso diretto.

Oltre ad esami del sangue e prelievi biologici, è possibile effettuare check-up di prevenzione e tamponi covid-19.

L’accesso al servizio prelievi potrà essere effettuato in forma privata, in convenzione con i principali Fondi e Assicurazioni, e – in virtù dell’accreditamento del Laboratorio Analisi dell’Ospedale Koelliker (presso il quale i prelievi saranno processati) – sarà possibile accedere anche in convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il laboratorio analisi Koelliker esegue oltre 500 diverse tipologie di esami, da quelli di routine a quelli più specializzati. Grazie a personale altamente qualificato e a strumentazioni all’avanguardia, Koelliker porta al Poliambulatorio di Savigliano un servizio basato su rigorosi standard di qualità e completezza delle indagini.

Gli esami di laboratorio, come tutte le prestazioni erogate dal Gruppo Koelliker, possono essere prenotati on line su sito www.koellikersavigliano.it o attraverso la App Prenoting Koelliker; allo stesso modo i referti possono essere ritirati di persona ma anche scaricati comodamente da remoto.