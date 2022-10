Quando si accendono i riscaldamenti in Piemonte? Ecco date e info

Ok, è arrivato il freddo e tempo zero ci siamo ritrovati dalle canotte ai maglioni natalizi, dal lenzuolino al piumone, ma qualcosa sta per cambiare.

Il ministero della Transizione Ecologica ha deciso, per ridurre il consumo di energia durante l’inverno, che i riscaldamenti saranno attivi dal 22 ottobre al 7 aprile, per non più di 13 ore al giorno.

Negli edifici industriali, nei negozi e simili la temperatura massima consentita non potrà superare i 17 gradi, quindi meglio munirsi di maglioncino. In tutti gli altri edifici sarà 19 gradi. Ovviamente ci sono edifici esentati da queste riduzioni, come luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e simili. Ma pure alcuni edifici industriali e artigianali per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre agli edifici dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Cambia qualcosa in Piemonte? No, affatto. "Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di otto giorni la data di inizio e anticipando di sette la data di fine esercizio", fanno sapere dal Ministero della Transizione ecologica.

Attenzione però, perché "in presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati dal decreto, purché per una durata giornaliera ridotta"