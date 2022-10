Tutto pronto per l'appalto del nuovo parcheggio panoramico a Monforte d'Alba

La riqualificazione urbana di un’area del centro storico a Monforte d’Alba fa rima con un parcheggio panoramico in chiave ambientale, anche con messa a dimora di piante di noci, peraltro già presenti in questo terreno consono. Il progetto, da noi già annunciato alcuni mesi fa, vedrà la luce nel 2023, grazie all’arrivo di 480 mila Euro che fanno parte del pacchetto di 5,8 milioni di Euro che la Regione Piemonte ha stanziato per diversi paesi della Provincia di Cuneo. Con un innesto di 120 mila Euro da fondi Comunali, si arriva ai 600 mila Euro necessari per la realizzazione dell’opera.



«Verrà riqualificata l’area, lasciata al paese dalla famiglia del Marchesi Scarampi del Cairo, nella persona di Galeazzo, della moglie Elisabetta e della figlia Lucrezia, con la costruzione del parcheggio in chiave ambientale - dichiara il sindaco Livio Genesio – con circa 40 posti auto, due colonnine di ricarica per vetture elettriche, e correlato da marciapiede e balconata panoramica. Un’opera che permetterà di vivere ancora meglio il centro storico di Monforte d’Alba e che rispetta l’ambiente, grazie all’utilizzo di materiali studiati appositamente. Partiremo subito per l’appalto per poi iniziare i lavori che dureranno circa un anno. Abbiamo in previsione di inaugurare l’opera entro la fine del 2023. Ringrazio la famiglia Scarampi del Cairo, il Governatore della Regione Alberto Cirio, l'assessore Marco Gabusi e il vice presidente del consiglio regionale Francesco Graglia, che hanno permesso di arrivare a questo importante e necessario traguardo per il paese».

I Marchesi anni fa avevano già contribuito in modo determinante ai lavori per l’auditorium ed i percorsi nei boschi, ed così ora rinsaldano il legame con il paese, dopo la donazione di quest’area di circa 1300 m².

Oltre a questo si continua con altri interventi: «Proseguono i lavori a San Sebastiano per la messa in sicurezza del versante soggetto a dissesto idrogeologico, grazie ai fondi Pnrr per un importo di circa 600 mila Euro, che serviranno anche per il successivo step di bitumatura del manto stradale della strada comunale in direzione Monchiero. Interventi in essere anche per l’illuminazione in frazione Perno e per il dissesto idrogeologico in strada della Basiglia, che sarà poi riasfaltata e dotata di nuova illuminazione» le parole del primo cittadino.