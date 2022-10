Addio a Claudia Otta, autista dello scuolabus a Confreria e Cerialdo di Cuneo

A Confreria era conosciuta come “Claudia del pulmino”. La frazione cuneese è in lutto per la scomparsa prematura di Claudia Otta, 49 anni. Guidava lo scuolabus per gli alunni di asilo, elementari e medie nella zona di Confreria e Cerialdo, conosciuta e stimata da generazioni di studenti. Ma anche molto impegnata come volontaria nelle feste della comunità.

Sulla pagina facebook dell'associazione Amici di Confreria il ricordo del presidente Flavio Biolatto: “Ciao Claudia, sei stata la nostra 'paninara' alle feste e non ti dimenticheremo mai! Eri sempre pronta ad aiutare, anche quando si trattava di passare tutta la sera a friggere patatine o a preparare i panini. A nome di tutto il Direttivo e dei volontari la ringraziamo per ciò che ha fatto per la comunità e partecipiamo al grande dolore della sua famiglia e della nipote, la nostra vice presidente Alessia Deninotti”.

È mancata stamattina, sabato 22 ottobre, nella sua abitazione dopo aver combattutto con dignità e coraggio contro un tumore.

Lascia il marito Ermanno Gautero, i figli Chiara e Gabriele, la mamma Lidia e il fratello Ivo.

I funerali saranno celebrati lunedì 24 ottobre alle 15,30, nella chiesa parrocchiale di Confreria. Domani sera, domenica 23 ottobre alle 20, la recita del rosario.