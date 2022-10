Dieci feriti nello scontro tra quattro auto sull’Asti-Cuneo

Una persona in gravi condizioni e una in codice giallo trasportati al "Ferrero" di Verduno. Altri quattro feriti lievi condotti nello stesso ospedale e altrettanti portati al "Cardinal Massaia" di Asti.

E’ il bilancio del tamponamento verificatosi in serata sull’autostrada Asti-Cuneo, sulla carreggiata in direzione Asti, all’altezza dell’uscita per Canove di Govone.

Oltre ai sanitari dell’emergenza 118, sul posto, poco oltre la barriera di Govone in direzione Asti, sono tuttora impegnate squadre dei Vigili del Fuoco provenienti dal Distaccamento di Alba. Gli stessi pompieri albesi erano già intervenuti lungo la stessa autostrada per un'auto incendiatasi a poca distanza dal secondo sinistro.

Articolo in aggiornamento.