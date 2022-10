Rischia di cadere dalla balconata del Belvedere di Mango: ragazza salvata dai vigili del fuoco di Alba

Per ragioni in corso di accertamento, una ragazza ha scavalcato la ringhiera della balconata del Belvedere di Mango in piazza XX Settembre, rischiando di cadere da un'altezza di quasi 15 metri.

Il fatto è accaduto ieri sera, venerdì 21 ottobre intorno alle 18,30.

Soccorsa da alcuni passanti, che l'hanno trattenuta per le braccia, è stata poi salvata dai vigili del fuoco di Alba che l'hanno imbragata e riportata in sicurezza sulla piazza. La giovane è stata quindi affidata alle cure dell'emergenza sanitaria.

Presenti sul posto anche i carabinieri di Neive e Santo Stefano Belbo, oltre alla medicalizzata della Croce Rossa di Alba e Anpas, con l'ambulanza di Santo Stefano Belbo.