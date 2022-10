"Autunno con il Dogliani": oggi il primo dei quattro sabati per degustare i vini e incontrare i produttori

"Autunno con il Dogliani" nasce dall'idea di poter permettere agli appassionati e agli enoturisti un'immersione nei vini del territorio doglianese, senza doversi spostare di cantina in cantina, ma incontrando i propri produttori preferiti, o quelli che si vogliono conoscere meglio, in un solo luogo, nel cuore del centro storico di Dogliani: la Bottega del Vino Dogliani DOCG.

Situata nelle cantine di un antico convento cinquecentesco, la Bottega ospita in questa occasione una grande degustazione dei vini del Dogliani DOCG, guidata dagli stessi vignaioli che li producono.

Per quattro sabati consecutivi, dal 22 ottobre al 12 novembre, si potranno assaggiare i vini del territorio e incontrare produttori sempre diversi. Immaginatevi di scendere le scale che portano alla cantina e trovare una decina di vigneron pronti a servirvi e ad accompagnarvi nell'assaggio del frutto del loro lavoro. I vini presentati potranno essere una bottiglia di Dogliani DOCG, una di Nebbiolo DOCG o Barbera o ancora uno dei deliziosi bianchi prodotti in questa terra così vocata. In abbinamento ai vini, vi sarà proposto l'assaggio di un piatto preparato da ristoranti locali



Autunno con il Dogliani è partner della Cantina Comunale di La Morra, che nelle stesse date ospiterà una manifestazione gemella, che prevede una degustazione di vini alla presenza dei produttori di La Morra.

Per l’occasione è stata immaginata un’offerta a tutti coloro che desidereranno scoprire i vini del territorio: presentando infatti il biglietto di ingresso dell'evento di Dogliani all’evento di La Morra, o viceversa, e partecipando ad entrambe le degustazioni, si avrà diritto ad un buono sconto di 5 euro, da spendere sugli acquisti in una delle due cantine comunali.

PRENOTAZIONE

Per partecipare alla manifestazione Autunno con il Dogliani presso la Bottega del Vino Dogliani DOCG, dandoci la possibilità di accogliervi al meglio, è necessario prenotarsi tramite il form d’iscrizione dedicato.

Nel form potete scegliere una o più date a cui desiderate partecipare. In ogni data saranno disponibili quattro fasce orarie indicative, tra le quali potrete scegliere la più idonea al programma del vostro fine settimana: 10.30 - 12.30, 12.30 - 14.30, 14.30 - 16.30, 16.30 - 18.00,

COSTI

Costo: 20 euro

Comprende:

• l’accesso alla Bottega del Vino Dogliani DOCG;

• l’assaggio dei vini di ogni produttore presente in degustazione nel giorno prescelto;

• l’assaggio gastronomico di prodotti locali;

• un libretto per le note di degustazione;

• una mappa con le aziende aderenti alla Bottega del Vino Dogliani DOCG.

PAGAMENTO

Il pagamento potrà essere effettuato direttamente presso la Bottega del Vino Dogliani DOCG il giorno della manifestazione: ad accogliere ci sarà lo staff di Turismo in Langa con possibilità di pagamento a vista in contanti, paypal o satispay.

AUTUNNO CON I VINI E I PRODUTTORI DI LA MORRA

Per informazioni, costo e prenotazioni della manifestazione gemella, telefonare a 0173.509204 o inviare una mail a info@cantinalamorra.com.

Vi ricordiamo che la prenotazione per l’evento AUTUNNO CON I VINI E I PRODUTTORI DI LA MORRA è obbligatoria e il costo di è 20 euro da pagare presso la Cantina Comunale.

La prenotazione è necessaria e può essere fatta tramite il modulo presente nel sito www.autunnoconildogliani.com

Per ulteriori informazioni telefonare o scrivere a info@ildogliani.it - 0173 742260