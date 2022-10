Fossano ha inaugurato la prima edizione de "La Bovina Piemontese in Mostra"

Si è aperta con un interessante convegno in sala Brut e Bon la prima edizione fossanese della manifestazione "La Bovina Piemontese in Mostra".

Venerdì 21 ottobre addetti ai lavori, allevatori e consumatori si sono confrontati sulla storia, i dati e le prospettive della filiera nella prima giornata dedicata dal Comune di Fossano alla tipicitá della razza locale.

L'inaugurazione dell'evento, ideato in collaborazione con Ana, Coldiretti e l'Associazione degli allevatori Anaborapi, si è svolta invece sabato 22 ottobre alle 10, seguita dalla prima sfilata dei capi in esposizione.

Tra pranzi e cene dedicati, ulteriori sfilate dei bovini più rappresentativi e una cornice espositiva di prodotti, macchinari e attrezzatura per la zootecnia, il fine settimana vede l'apertura al pubblico di quella che il vicesindaco di Fossano Giacomo Pellegrino, assessore comunale all'agricoltura ha definito come "una scommessa ma anche una logica conseguenza della ricchezza agro-zootecnica del fossanese, per la quale la città di Fossano non poteva che impegnarsi, a supporto di un mondo che offre prodotti d'eccellenza ma che sta inevitabilmente soffrendo la crisi attuale".