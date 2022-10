Il comitato intercomunale, insieme all'associazione Amici della bocciofila del Colombero, domenica 23 ottobre organizza una grande castagnata. Appuntamento dalle 14 alle 19 nella consolidata e collaudata piazzetta del Colombero, dove quattro esperti fuochisti arrostiranno quintali di castagne di prima qualità.

Ma non è tutto. Si potranno accompagnare le caldarroste con bevande come la classica cioccolata. Ci saranno inoltre animazione e giochi per i più piccoli.