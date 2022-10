Con l’anticipo di oggi (17,30) tra Cremona e Offanengo prende il via il Campionato di volley di serie A2 Femminile; la Lpm Bam Mondovì in campo domani

Tutti in carrozza…si parte! Da oggi prende ufficialmente il via il Campionato di Volley femminile di serie A2 con l’anticipo delle 17,30 del girone A tra le matricole dell’Esperia Cremona e Chromavis Eco Db Offanengo. Un derby cremasco per aprire una nuova stagione, che si preannuncia agguerrita ed avvincente.

Tante formazioni ben attrezzate a cominciare dalla Roma Volley Club, inserita nel girone B, che ha messo su un roster di altissimo livello. Nel girone A domani sono in programma due autentici big-match: Lpm Bam Mondovì-Futura Busto Arsizio e Valsabbina Millenium Brescia-Itas Trentino.

Da segnalare che tutte le gare del Campionato di A2 saranno visibili, previo abbonamento a pagamento, in simulcast su Youtube di Volleyball e in live streaming su VBTV. Solo per la serie A2 la visione del primo mese potrebbe essere gratuita, ma al momento non è stato ancora possibile ricevere conferme ufficiali in tal senso. Nel frattempo ecco il programma della prima giornata nei due gironi:

Prima giornata di Serie A2 Femminile – girone A

22/10/22 ore 17,30 Esperia Cremona Chr. Offanengo - 23/10/22 ore 17,00 Lpm Bam Mondovì Fut. Busto Arsizio - 23/10/22 ore 17,00 Hermaea Olbia Club Italia - 23/10/22 ore 17,00 Valsabbina Brescia Itas Trentino - 23/10/22 ore 17,00 Tecn. Albese Como Picco Lecco - 23/10/22 ore 17,00 Edilbronzo Montale Bsc Sassuolo -

Prima giornata di Serie A2 Femminile – girone B

23/10/22 ore 17,00 Cda Talmassons Itas Martignacco - 23/10/22 ore 17,00 S. G. in Marignano 3M Perugia - 23/10/22 ore 17,00 Ipag Montecchio Anthea Vicenza - 23/10/22 ore 17,00 Assitec Sant’Elia Roma Volley - 23/10/22 ore 17,00 Volley Soverato Desi S.A. Messina -

RIPOSA: Seap-Sigel Marsala