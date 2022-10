Volley A2M. Domani Cuneo prova a ritrovarsi contro Lagonegro: al palasport torna l'ex Wagner (VIDEO)

Non è certo l'inizio di campionato che tutti si aspettavano, ma tant'è.

Di certo il campo non mente ed in questo momento il campo dice che Cuneo ha dei problemi. Tecnici? Mentali? Tutt'e due? Chissà. Come risolverli spetta ovviamente a giocatori e staff tecnico, ma l'ambiente può dare una mano evitando di aggiungere pressione alla pressione.

Che, inevitabilmente, c'è: dichiarare apertamente di puntare alla promozione crea aspettative. Legittime, per carità, ma siamo alla quarta giornata di campionato e di strada da percorrere ne resta talmente tanta che non solo c'è tempo per trovarla la via, ma addirittura tornare a smarrirla.

Testa bassa e lavorare resta la ricetta base per uscire dall'empasse. E, magari, una vittoria di quelle che lasciano il segno.

"Ci aspettavamo qualche risultato migliore, ma siamo consapevoli che abbiamo intrapreso un percorso di cambiamento - dice politicamente il capitano Iacopo Botto -. Al di là delle sconfitte si sono viste anche cose positive".

Anche a Cantù la BAM Acqua S.Bernardo ha perso in 4 set, esattamente come nella prima giornata a Brescia. E con lo stesso copione: giusta partenza, baldanza, ma alla prima difficoltà lo smarrimento. Squadra tutt'altro che irresistibile la Libertas, segnata anche dalle assenze di Gamba e dell'ex Preti.

A Iacopo Botto abbiamo chiesto un'analisi del momento, con lo sguardo rivolto alla partita di domani contro Lagonegro:

Queste, invece, le parole del vice allenatore biancoblu, il monregalese Lorenzo Gallesio, che sottolinea: "Manca sicurezza, ma alimentare l'ansia serve a poco":

Tra oggi e lunedì si gioca il quarto turno del campionato serie A2 Credem Banca. Per la BAM Acqua S.Bernardo Cuneo impegno domani pomeriggio (domenica 23 ottobre) alle 18 al palasport di San Rocco con la sfida alla Cave del Sole Lagonegro.

Gli uomini di Max Giaccardi ritroveranno l'ex compagno di tante battaglie Wagner Pereira Da Silva, da questa stagione mano pesante dei lucani. E, c'è da giurarlo, Wagner tornerà in Piemonte con il coltello tra i denti: non è un mistero che il brasiliano non abbia mai digerito l'arrivo di Andric per la coda dei playoff Promozione nella scorsa stagione. Aspettiamoci quindi un Wagner combattivo, pronto a giocare la "partita della vita" contro la sua ex squadra. A quelli di Cuneo il compito di non permetterglielo.

Il quadro completo delle partite della quarta giornata:

Agnelli Tipiesse Bergamo – Delta Group Porto Viro

Kemas Lamipel Santa Croce – Tinet Prata di Pordenone

BAM Acqua S. Bernardo Cuneo – Cave del Sole Lagonegro

Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia – Pool Libertas Cantù

Conad Reggio Emilia – Videx Yuasa Grottazzolina

Consar RCM Ravenna – HRK Motta di Livenza

BCC Castellana Grotte – Consoli McDonald’s Brescia