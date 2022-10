Alba: modifiche temporanee alla viabilità

Per la manifestazione “Il baccanale della musica” sono istituiti: il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 6 di sabato 22 ottobre alle ore 24 di domenica 23 ottobre 2022 in piazza V. Veneto e via Accademia e il divieto di transito veicolare in piazza V. Veneto, via Calissano e via Accademia dalle ore 14 di sabato 22 ottobre alle ore 24 di domenica 23 ottobre 2022.

È previsto il doppio senso di circolazione per i soli residenti aventi diritto e per i veicoli dell’organizzazione nelle vie a senso unico interessate alla chiusura.

Per il “Mercato dei fiori”, da lunedì 24 ottobre a mercoledì 2 novembre 2022, dalle ore 7 alle 17, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli in piazza Prunotto (n. 8 posteggi area coperta) e piazza Cagnasso (area coperta e, nei giorni del mercato settimanale del martedì e del giovedì, nei posteggi delimitati al di fuori dell’ala coperta).