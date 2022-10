Pulizia Ellero, il sindaco Robaldo ringrazia i volontari e annuncia nuovi interventi

"La città di Mondovì è grata a tutti i volontari che hanno partecipato alla esercitazione di questo week end: un intervento fondamentale per la sicurezza ed il decoro urbano di Mondovì".



Non nasconde l'orgoglio di quanto fatto il Sindaco di Mondovì, Luca Robaldo. In un solo fine settimana più di 80 volontari hanno lavorato ininterrottamente per pulire l'alveo del torrente Ellero da quel verde che lì non ci deve essere, piante ad alto fusto, arbusti, rifiuti.



"Mondovì SICURA, come abbiamo definito questa esercitazione, è riuscita grazie all'impegno di decine di persone - concittadini e non solo - ed all'organizzazione del Comando di Polizia Locale: 86 volontari (Protezione Civile, ANA, Confartigianato), 7 cantieri di intervento ed un unico obiettivo: promuovere nei fatti la cultura della sicurezza, liberare il corso dell'Ellero da tutto ciò che può creare ostacolo al regolare deflusso dell'acqua" prosegue il Sindaco "portando a termine quanto avviato questa estate ed inaugurando una nuova stagione cioè quella che consentirà all'Amministrazione di programmare, almeno annualmente, interventi come questi".



Nei prossimi giorni, al fine di completare gli interventi, alcune squadre proseguiranno il lavoro su alcuni tratti del torrente mentre la primavera prossima sarà il momento di avvio del progetto di messa in sicurezza idrogeologica del rione Borgato, grazie agli 800 mila euro ottenuti a valere sul PNRR.