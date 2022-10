Scontro tra due auto sulla Fossano-Levaldigi

Incidente nel pomeriggio di oggi domenica 23 ottobre sulla Fossano-Levaldigi, strada statale 192.

A scontrarsi due vetture. Sul posto è intervenuto l'equipe medico sanitario del 118 per prestare i primi soccorsi ai coinvolti nel sinistro. In loco anche i vigili del fuoco volontari di Fossano per la messa in sicurezza dei veicoli e i carabinieri della locale stazione di Fosanno per la gestione del traffico e i rilievi del caso.



Non sono state fornite nè generalità nè condizioni dei coinvolti nello scontro.