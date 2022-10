GINO spa inaugura il nuovo Show-room BMW & MINI di Massa

Grande serata, venerdì 21 ottobre a Massa in occasione dell’apertura della nuova filiale GINO BMW & Mini.

Sul toscano territorio il Gruppo Gino era già conosciuto grazie alle filiali di Pisa e Livorno, ma ieri sera ha ampliato i suoi territori aprendo le porte della nuova Concessionaria, come d’abitudine, in grande stile.

A dire il vero la sede di Via degli Oliveti 113, era già aperta al pubblico da circa un mese ma venerdì sera si è svolta l’inaugurazione ufficiale per tutti gli appassionati dell’elica tedesca.

La presentazione dell’evento è stata affidata ad Alessia Prete, influencer e volto noto per gli appassionati di motosport, che ha aperto le danze invitando subito sul palco il padrone di casa e General Manager del Gruppo Alessandro Gino.

L’imprenditore cuneese ha parlato subito di “una nuova era” per il gruppo che vede da sempre l’intera famiglia Gino impegnata nella conduzione delle attività “storiche” ma soprattutto, in questi fondamentali ampliamenti verso nuovi mercati che rappresentano un focus fondamentale per lo sviluppo ed il mantenimento dell’attività aziendale.

Il nuovo viaggio di Gino in Toscana è iniziato anche con l’importante presenza sul palco delle prime linee di BMW Italia, presenza volta a suggellare nuovamente il sodalizio con il Gruppo, nato oramai nel lontano 2011.

L’evento è poi proseguito con uno spettacolo di fuoco ed un aperitivo gourmet realizzato da Nino Mosca, Executive chef del noto ristorante Il Bottaccio.

Oltre 3.000 mq di uno show-room elegante ed accogliente, tra i primi in Italia ad avere il nuovo standard allestimento del brand, sono diventati da oggi il punto di riferimento di tutti gli appassionati toscani, e non solo, dei brand BMW & MINI.

Lo staff GINO vi aspetta dal lunedì al sabato dalle 9 alle 19 Per condividere con voi quella che, definire una “semplice” passione, potrebbe risultare riduttivo.

Infine sul sito www.ginospa.com, nella sezione BMW, potrete rimanere aggiornati su tutte le proposte e le offerte di prodotto e commerciali che il GRUPPO GINO ha pensato per voi.