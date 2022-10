Queste criptovalute hanno attirato l’attenzione delle balene nel quarto trimestre

Le “balene” sono grossi investitori che influenzano il mercato delle criptovalute, creando fluttuazioni artificiali. Sono coloro che detengono un pacchetto consistente di criptovalute e possono apportare modifiche abbastanza influenti anche per l’investitore standard.

Per questo motivo è importante sapere quali siano le criptovalute in cui è probabile che una potenziale "balena" investirà: Tamadoge e IMPT rientrano tra queste.

Ecco un elenco di criptovalute che potrebbero produrre buoni profitti nel quarto trimestre.

Tamadoge (TAMA) – uno dei migliori meme coin Impt.io (IMPT) – la più grande prevendita in corso Bitcoin – uno degli degli asset più utilizzati dalle balene XRP – offre soluzioni per aziende e istituzioni finanziarie Cardano – famoso per la sua blockchain proof-of-stake Polygon – criptovaluta con enorme potenziale

Tamadoge (TAMA) – uno dei migliori meme coin

Tamadoge è tra i principali meme coin nei quali vale la pena investire: i meme coin sono criptovalute presenti sul mercato da un paio d'anni, che spesso supportano il gioco "play-to-earn" noto come GameFi e anche TAMA ha un ruolo significativo in questo settore.

Come un classico meme coin, TAMA offre agli utenti un modo per guadagnare mentre giocano a GameFi. Il progetto combina il fascino dei meme coin con una piattaforma play-to-earn, in modo da far ottenere un profitto ai giocatori: potrai mintare, allevare e far combattere il tuo animale Tamadoge nel Tamaverse, ovvero la piattaforma dove tutto questo è possibile.

Tamadoge è anche un progetto NFT: gli animali e tutti gli elementi di gioco sono infatti NFT. Il token deflazionistico TAMA è listato attualmente su OKX, Lbank, BKEX, BitMart e Uniswap.

Impt.io (IMPT) – la più grande prevendita in corso

Il progetto IMPT ha suscitato l’interesse degli investitori sin dalla prevendita: attualmente ha raccolto oltre $ 6.000.000. Si tratta di un’idea unica perché punta sulla tutela dell'ambiente: cerca infatti di ridurre le impronte di carbonio di aziende e persone. Il progetto consente agli utenti di raccogliere e tracciare i propri punti IMPT, per poi sfruttarli.

Un altro vantaggio dell'investimento in IMPT è che supporta il referral, quindi otterrai punti per tutti coloro che si uniscono al progetto tramite te. Proprio questo aspetto attrae le balene, perché possono facilmente spingere le persone a partecipare al programma, visto che prospetta un futuro vincente data la sua struttura: in primo luogo perché molte persone possono unirsi alla rete grazie ai referral e poi è in fase di prevendita, il che significa che il profitto potenzialmente è enorme.

Bitcoin: uno degli degli asset più utilizzati dalle balene

Bitcoin ha una capitalizzazione di mercato pari a $ 450 miliardi ed è la prima e più grande criptovaluta a livello globale. Questo progetto ha riscosso molto interesse e ha ottenuto partnership con importanti istituzioni finanziarie. Una balena Bitcoin whale è chi detiene un minimo di 1.000 token BTC nel suo portafoglio, per cui un gruppo di balene Bitcoin può influenzare e apportare grandi cambiamenti al mercato: una fluttuazione in Bitcoin ha un effetto importante anche su altre coin.

Un insieme di balene detiene circa il 40% di questo token, per cui puoi guadagnare investendo in Bitcoin quando questi utenti decidono di fare una mossa sul mercato, soprattutto nell'ultima parte dell'anno. Tuttavia c’è da considerare che, sebbene il token abbia raggiunto il massimo storico di $ 68.000, attualmente ha perso oltre un terzo del suo valore, per cui puoi investire in Bitcoin se sei disposto a correre un rischio, dato che le balene potrebbero decidere di agire, soprattutto nel quarto trimestre del 2022.

XRP – offre soluzioni per aziende e istituzioni finanziarie

XRP rientra tra le 5 criptovalute in cui investire nel 2022: si tratta del token nativo di Ripple, uno dei migliori progetti crypto per le aziende. Offre soluzioni trasparenti, più rapide ed economiche. Le criptovalute che attirano l'attenzione di aziende e istituzioni finanziarie entrano nel radar delle balene e XRP rientra proprio tra queste.

Cardano – famoso per la sua blockchain proof-of-stake

Cardano opera sulla base del consenso proof-of-stake (PoS), è una piattaforma che utilizza smart contract nella creazione di molte altre dApp (applicazioni decentralizzate) e protocolli DeFi. Cardano è diventata una blockchain leader ed è anche popolare; offre scalabilità a lungo termine e transazioni veloci. Per fare un esempio, elabora fino a 250 (TPS) rispetto a Ethereum, che ne elabora 15.

Polygon: una criptovaluta in arrivo ricca di potenziale

Polygon è una piattaforma decentralizzata e un progetto con un grande potenziale, perché supera Ethereum con oltre 65.000 TPS: questo indicatore dimostra che si tratta di uno dei migliori progetti di criptovaluta per il 2022. Di conseguenza, è probabile che le balene investiranno maggiormente in questo token. Oggi questa criptovaluta è all11° posto, con una capitalizzazione di mercato in tempo reale di $ 6.880.077.967, una fornitura circolante di 8.734.317.475 e una fornitura di 10.000.000.000 di monete.

Conclusione

Le balene apportano notevoli cambiamenti al mondo delle criptovalute, per cui dovresti essere sempre a conoscenza di quali attirano la loro attenzione e anche delle prestazioni di Bitcoin.

Per stabilire l’influenza di gran parte delle balene, ci si basa sui Bitcoin che hanno accumulato. In questo momento, però, potresti considerare di investire in TAMA, IMPT o altri che abbiamo incluso nell'elenco, visto che Bitcoin non è in forma smagliante: la scelta è tua, ma se decidi comunque di proseguire, devi essere consapevole dei rischi che corri.