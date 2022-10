Una domenica di ottobre da trascorrere nella Granda con tante proposte per il tempo libero

Ecco alcune iniziative organizzate per oggi, domenica 23 ottobre. Consulta i riferimenti indicati per aggiornamenti o modifiche della programmazione a causa di eventuale maltempo. Tutti gli eventi della provincia li trovi su: www.visitcuneese.it, www.visitlmr.it e https://langhe.net





Eventi, fiere e manifestazioni





La 92ª Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba prosegue ad Alba con l’apertura dalle 9.30 alle 19.30 del Mercato Mondiale del Tartufo Bianco. Nel cortile della Maddalena ci sarà anche Alba Qualità, con i tradizionali stand enogastronomici. Nell’area fieristica ritorneranno i tradizionali appuntamenti con i Cooking Show, l’Analisi Sensoriale del Tartufo, l’Atelier della pasta fresca e ci saranno anche le Wine Tasting Experience. A Palazzo Mostre e Congressi ci sarà spazio per i più piccoli con “Alba Truffle Bimbi”. Torneranno in città i mercati della Fiera: Mercato della Terra Slow Food e il mercato ambulante. Tanti gli appuntamenti culturali anche nei dintorni della città tra cui la visita ad Alba Sotterranea e al Museo Diocesano, mostre, cantine aperte, eventi legati al centenario della nascita di Beppe Fenoglio, visite guidate ad Alba industriale.

In questo fine settimana è anche in programma il Baccanale della musica dove i figuranti in costume medioevale accoglieranno i visitatori nel centro storico tra suggestioni antiche, balli, musiche, buon bere e buon mangiare. Oggi ci sarà anche il Festival della Bandiera. Info: www.fieradeltartufo.org e www.facebook.com/tartufobiancoalba





Appuntamento a Cherasco oggi, domenica 23 ottobre, dalle 10 alle 21, presso la Piazza Arco del Belvedere con Gusta Cherasco. Saranno più di 50 gli espositori che animeranno la “Piazza del vino e del cibo”: dalla robiola di Cherasco De.Co. alla salsiccia di barolo, dallo zafferano al miele, dalle lumache alle rane fino ai tartufi e alle dolci coccole come il biscotto ranocchio di Roreto e i rinomati e deliziosi “Baci”. Non mancherà il vino con produttori ed etichette non soltanto locali. In questo fine settimana gli sportivi potranno avventurarsi in sella a un’e-bike noleggiata in un tour per esplorare alcuni dei vigneti più affascinanti della zona, accompagnati da guide certificate della Regione Piemonte. Animazione anche per i più piccoli. Info: www.comune.cherasco.cn.it





A Somano oggi sono in programma la passeggiata per innamorarsi gastronomica e la distribuzione di caldarroste. Dalle 11 alle 14 si potrà partecipare alla camminata su un percorso di 4,2 chilometri, caratterizzato da punti gastronomici per scoprire i sapori dei prodotti locali. Il costo è di 25 euro per gli adulti, 12 per i bambini dai sei ai 10 anni (acqua e vino inclusi). Consigliata la prenotazione anche su Facebook e Instagram. L’itinerario sarà percorribile anche in mountain bike. Alle 15 la Proloco distribuirà le caldarroste in piazza, sarà attivo il banco di beneficenza e due animatori proporranno i giochi di una volta. Alla stessa ora sarà consegnata la Costituzione italiana ai neodiciottenni e sarà premiato Beppe Leardi, autore delle panchine collocate lungo la passeggiata per innamorarsi. Il centro di Somano verrà ravvivato dagli stand di prodotti locali e artigianali. Info e menù: www.facebook.com/comune.somano





Appuntamento questo fine settimana a Margarita con la Sagra del Coj. La rassegna prevede un ciclo di appuntamenti gastronomici volti a valorizzare il cavolo, da gustare nelle varie ricette tipiche. Questa mattina sono previsti mercati, mostre, visite guidate al giardino del Castello Solaro della Margarita, alle 12 street food, nel pomeriggio premiazione concorso, asta del cavolo, musica e spettacolo. Info e programma completo: www.facebook.com/ProLocoGiovaniMargarita



A Casteldelfino c’è la tradizionale Fiera di San Martino in località Pion di Mion. Numerose le attività proposte: battesimo della sella per i bambini presso il Parco giochi, musica itinerante, esposizione di bovini, ovini e caprini. Oggi, domenica 23 ottobre, ci sarà l’arrivo del bestiame nei vari siti della località Mion, alle 12.30 si potrà pranzare con grigliata di carne sotto il tendone. Alle 15 verranno premiati gli allevatori con la cerimonia di consegna del campanaccio. Durante la giornata musica e balli sotto il tendone con complesso folk itinerante. La Fiera è anche occasione per gustare il tipico piatto locale delle raviole de la vilo, con menu a prezzo fisso presso gli esercizi della zona su prenotazione. Info: https://comune.casteldelfino.cn.it





A Rifreddo sono tornate le “Notti delle streghe”, l’evento “magico” di questo fine settimana.

Oggi, 23 ottobre, la giornata sarà dedicata ai sapori d’autunno e alle tradizioni contadine della zona. Il programma prevede dalle 9 mercatini per le vie del centro, l’esposizione di animali, spettacolo con i cavalli, caldarroste e laboratori per bambini ma anche canti popolari, balli occitani, street food e tanto altro. Ci sarà anche il luna park per i bambini. Alle 12.30 pranzo nella tensostruttura. Al pomeriggio verranno distribuite: caldarroste, cioccolata calda, the e vin brulè, ci saranno attività per i bambini a cura dell’oratorio, dimostrazioni sportive da parte delle società sportive del territorio e canti e balli occitani con il “Trio Capinera”. Oggi è anche in programma anche la passeggiata naturalistico-magica sul Monte Bracco. Info: www.lenottidellestreghe.it





A Garessio proseguono gli appuntamenti della “Castagna garessina”. Questa domenica, nell’area Proloco si potrà fare colazione con “Castagne e latte”, poi mungitura del mattino, mercatino di formaggi, prodotti tipici e artigianato, mestieri antichi e “I nostri animali in mostra”. Alle 12 il Pranzo dell’Ottobre Garessino. Presso l'Ufficio Turistico, in Via Vittorio Emanuele II, 148, sarà visitabile la Mostra di abiti, indumenti e accessori dal titolo "Fascino di altri tempi".

Info: www.comune.garessio.cn.it





A Chiusa Pesio questo fine settimana è in calendario la "Festa del Re Marrone", con degustazione di caldarroste e prodotti tipici in onore del prodotto eccellenza della Valle Pesio.

Oggi, domenica 23 ottobre, fin dal mattino, il cuore del paese si animerà con il grande mercatino a cielo aperto, che spazia dall’artigianato all’eccellenza enogastronomica locale. Dalle 9 alle 16 sarà possibile fare visita ai castagneti dalla Valle Pesio, con la navetta gratuita. Dalle 12.30, appuntamento al Villaggio del Marrone per la polentata all'aperto, gradita la prenotazione. Nel pomeriggio la festa prosegue con la musica itinerante della Bandakadabra, la surreale pocket orchestra composta da fiati e percussioni, definita “fanfara urbana”.

Info e programma completo: www.comune.chiusadipesio.cn.it





A Sant’Anna Collarea, frazione di Montaldo Mondovì, oggi, 23 ottobre, è in programma la “Sagra della castagna”. Al mattino, dalle 10 apertura della fiera con stand che esporranno prodotti di qualità. Presenti anche i produttori locali di castagne. A mezzogiorno la tradizionale polentata con ragù e cotechino, oppure con sugo di formaggio, seguita da un dolce tipico e dall’immancabile

vino. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, le caldarroste accompagnate dalla degustazione

del rinomato formaggio “Bruss”. Info: www.facebook.com/proloco.santannacollarea





Tornano gli appuntamenti fissi con le castagnate a Roburent: oggi appuntamento a San Giacomo. Dal mattino ci saranno i mercatini, dalle 14 castagnata e musica occitana con gli “Artusin” e Luca Pellegrino. Info: www.facebook.com/UfficioTuristicoRoburent





A Torre Mondovì questa domenica, 23 ottobre, in frazione di Torre Piazza ci sarà la Sagra della Cupeta, dolce povero e antico della tradizione monregalese preparata con noci e nocciole cotte nel miele e pressate tra due ostie. Ci saranno banchetti di prodotti tipici locali a partire dalle 10. Dalle 10 alle 12 e nel pomeriggio dalle 15 alle 16 ci saranno i laboratori creativi per bambini e il TruccaBimbi, insieme alle caldarroste e allo spettacolo “Nella baracca dei burattini” alle 16. Per tutta la giornata le cupete saranno le grandi protagoniste. Ci sarà la possibilità di partecipare alla “Pedalata della cupeta”, giro turistico in e-bike. Verranno proposti tre possibili percorsi con partenza alle 9.30 dalla panchina dell’unicorno a Torre Piano e arrivo per le 12.30 a Torre Piazza. Info: www.facebook.com/ProlocoTorreMondovi





A Cigliè questa domenica, a partire dalle 12.30 appuntamento con la Cisrà, tradizionale minestra di ceci di Nucetto e verdure. La giornata partirà alle 11 con l’inaugurazione della mostra fotografica e del mercatino di prodotti artigianali. Da non perdere il pranzo al coperto con vari antipasti misti, Cisrà, secondo con contorno e dolce oltre ad acqua e vino su prenotazione. Alle 15, spazio alla grande musica d’autore grazie al concerto dei “Ladri di Sogni”, cover band dei Nomadi ad ingresso libero. Per tutto il pomeriggio la Cisrà potrà essere ordinata al prezzo di 10 euro accompagnata da formaggio, dolce e vino. Chi non riuscirà a gustare la Cisrà a pranzo potrà farlo dopo le 16 nel corso della “merenda sinoira”. Info: www.facebook.com/Pro-Loco-Cigliè-188447807995356





La Pro Loco di Bernezzo organizza per questa domenica “La castagna a Berness” con la mostra micologica e l’escursione nei boschi bernezzesi. La mattina, dalle 9, in piazza Martiri, ci sarà la fiera con l’esposizione delle bancarelle con prodotti tipici locali. Alle 9.30 è in programma la partenza di due escursioni, una in mountain bike e una a piedi lungo le stradine che portano nei boschi bernezzesi. A partire dalle 10.30 e fino alle 13 è previsto un brunch autunnale con tante prelibatezze. Per tutta la mattinata ci sarà l’accompagnamento musicale curato dai “Pfc”. È in programma anche il “battesimo della sella” per bambini e ragazzi. Alle 10, dietro la chiesa di San Pietro ci sarà una rievocazione storica del 1400, alle 15.30 verranno liberati alcuni rapaci. Nel pomeriggio, dalle 14.30, ci saranno i balli occitani con i “Lou Pitakass” e la distribuzione di mondaj, frittelle di mele, torte, sangria e vin brulé.

Info e programma completo: www.facebook.com/prolocobernezzo





Appuntamento questa domenica, 23 ottobre, ad Envie con la Castagnata in piazza Don Bosio. Dalle 9 del mattino prenderà il via il mercatino e l'esposizione di zucche, trattori d'epoca e prodotti locali. Oltre alle caldarroste e alle deliziose frittelle che verranno servite dalle 14, non mancherà l'intrattenimento e l'animazione per i più piccoli, a cura del mago Alby. Sono previsti balli occitani con il gruppo La Valada e l’intrattenimento musicale di Envie de Chanter. Nel pomeriggio sono previste le premiazioni per le zucche più originali. Info: www.facebook.com/associazioneargic





La “Fiero di quatre” si terrà questa domenica a San Damiano Macra a partire dalle 9. Per tutta la giornata, verrà allestita la mostra mercato dei prodotti locali della tradizione montanara in piazza Caduti. Alle 9.15, dalla piazza, partirà la pedalata autogestita non competitiva da San Damiano al Colle Birrone. Alle 9.30 si potrà partecipare alla “Passeggiata e visita alla chiesa di Pagliero – sulle tracce degli Zabreri” con rientro previsto per le 12. Il “Pranzo d’Autunno” si terrà alle 12.30 agli impianti sportivi, necessaria la prenotazione. Alle 15 musiche e balli occitani con i QuBa Libre sotto il Pellerin. Per tutto il pomeriggio saranno presenti Grisulandia, la Falconeria Fantaparco e i cavalli di Merens con possibilità di giri in carrozza per i più piccoli. Agli impianti sportivi saranno serviti mudai e vin brulé. Info: www.facebook.com/ProLoco.SDM

Oggi, 23 ottobre, a Melle ci sarà l’appuntamento autunnale della Castagnata. Dalle 14.30 alle 17.30, i volontari saranno presenti in piazza Botta, nei pressi dell’ala comunale, per servire caldarroste e frittelle di mele. In piazza, sarà inoltre allestito il mercatino di prodotti locali. Ad animare il pomeriggio musica e balli occitani. Info: www.facebook.com/prolocomelle





A Pian Munè, Paesana, questa domenica ci sarà la giornata “Ti Salvo io”, dedicata ai grandi ma anche ai bambini. Due i momenti del corso: alle ore 11 e alle ore 14 l’associazione Monviso

Salvamento, con i suoi istruttori, si metterà a disposizione di tutti per insegnare le semplici manovre salvavita, con manichini per simulare una reale situazione e con manichini anche per i bambini, che possono già essere pronti per apprendere le manovre. Partecipazione gratuita con eventuale offerta libera I rifugi durante la giornata saranno aperti per associare la giornata anche al relax, al divertimento e al buon cibo di montagna. Al pomeriggio, inoltre, la guida naturalistica Elisabetta porterà i bimbi nel bosco per il laboratorio “il bosco tattile” e costruirà con loro il “fogliario”. Info: www.pianmune.it





Appuntamento oggi dalle 10 alle 17 con Il Birdwatching delle bambine e dei bambini organizzato dalla Lipu all’Oasi Naturale di Crava Morozzo. Al birdwatching verrà affiancata la possibilità di conoscere la natura nelle sue diverse parti che la compongono: gli alberi, i fiori e gli altri animali, spesso individuabili anche attraverso le tracce che lasciano sul terreno. Ritrovo al centro visite della Riserva naturale Crava Morozzo. Non è necessario prenotare.

Info: www.facebook.com/oasi.crava





Ritorna “Pedalando tra le vigne in rosa di Langhe, Roero e Monferrato”. L’appuntamento è per

oggi, domenica 23 ottobre, alle ore 9, in piazza Spreitenbach a Bra. Partenza alle 10 in direzione Cherasco, si salirà poi verso La Morra per attraversare l’abitato di Barolo e scendere

verso Fontanafredda per poi ristorarsi in Alba presso la Croce Rossa. Rientro da Mussotto,

Piobesi e Santa Vittoria per arrivare a Pollenzo e rientrare in città con il piacere di degustare la salsiccia di Bra. Un percorso tutto segnalato della lunghezza di 74 chilometri e 800 metri di dislivello. Le iscrizioni si effettuano al costo di 13 euro. Info: www.pedaliamoitalia.org





Il Comune di Santo Stefano Belbo ha aderito alla campagna “Life is pink” per sensibilizzare la popolazione sulla prevenzione dei tumori femminili, organizzando per oggi una passeggiata con una raccolta fondi per l’Istituto di Candiolo. Il ritrovo sarà alle 9.30 di oggi, presso l’Infopoint in piazza Umberto I, per affrontare insieme una passeggiata sull’Itinerario della musica, sui percorsi del “Mom - Multimedia outdoor museum”. Il percorso, di circa 6 km, è adatto a tutti e offre un viaggio virtuale alla scoperta del mondo della canzone d’autore. Gli artisti, protagonisti del “Sentiero della musica”, sono tutti in qualche modo legati al territorio di Langhe, Roero e Monferrato. Il costo per partecipare è di 5 euro a persona, destinato alla Fondazione di Candiolo.

Tutte le info per partecipare su: www.facebook.com/Comune.Santo.Stefano.Belbo





Spettacoli e musica





Alba Music Festival presenta l’XI edizione di "Classica", i concerti della domenica, con la direzione artistica di Giuseppe Nova. I concerti si svolgeranno tutte le domeniche mattina fino al 27 novembre nella Chiesa di San Giuseppe ad Alba. Oggi, domenica 23 ottobre, alle ore 11 è in programma “’Opera da Camera”, un concerto per pianoforte a quattro mani con Sofia Cabruja e Carles Lama. Il duo eseguirà musiche di Rossini, Bellini, Puccini, Saint-Saëns e Wagner.

L’ingresso ai concerti sarà garantito preferenzialmente su prevendita online sul sito o all’ingresso il giorno stesso in caso di disponibilità. Info: www.albamusicfestival.com





A Fossano appuntamento con la rassegna “Domenica musica” promossa dalla Fondazione Fossano musica. Oggi, 23 ottobre, alle 17 sarà il centro congressi Sant’Agostino a palazzo Righini ad ospitare un concerto con aperitivo. Ad esibirsi sarà il “Quartetto Mozart” formato dai docenti

della FFm Alessandro Chiapello (violino), Simona Perotti (viola), Luca Panicciari (violoncello) e Giorgio Secchi (flauto) che eseguirà i quartetti in La, Re e Sol maggiore per trio d’archi e flauto.

Al termine del concerto è previsto un aperitivo a buffet. Info e prenotazioni

all’indirizzo www.fondazionefossanomusica.it/it/evento/quartetto-mozart





Torna all’Auditorium Civico di Borgo San Dalmazzo la rassegna “Un sipario tra cielo e Terra, grandi e piccini a teatro" che partirà questa domenica e finirà il 27 novembre. Come ogni rassegna rivolta al giovane pubblico e ai genitori, verranno proposti spettacoli con tematiche e linguaggi teatrali diversificati con l’intento di offrire spunti di riflessione anche attraverso la leggerezza, il divertimento e stimolare la capacità critica dei giovani spettatori. Domenica 23 ottobre alle 17.30 è in programma lo spettacolo “Il bambino e la formica” adatto ai bimbi dai 5 anni.

Info: www.facebook.com/compagnia.ilmelarancio





A Centallo torna la rassegna di concerti per organo nella chiesa parrocchiale. Oggi si esibirà all’organo Vegezzi Bossi lo svizzero Benjamin Righetti. Il programma del suo concerto è suddiviso in due parti. Nella prima proporrà trascrizioni per organo di brani celebri di Berlioz, Rachmaninov, Haydn, Bach, Handel; nella seconda una suite da lui composta. Ingresso libero, appuntamento alle 21 e non occorre la prenotazione.





Questa domenica, negli spazi della Pinacoteca Civica Levis Sismonda a Racconigi, doppio appuntamento collaterale a “Emersioni trascendenti”, la mostra personale dell’artista Moira Franco, visitabile sino al 4 dicembre. Alle 16.30 ci sarà una visita guidata alla mostra, alla

presenza dell’artista. A seguire, alle 17.30, il pubblico potrà assistere al concerto per chitarra del musicista Carlo Pignatta. Info: www.facebook.com/ufficioturistico.racconigi





Oggi, 23 ottobre, alle 16.30 presso la Fondazione Casa Delfino a Cuneo è in calendario il concerto-samovar: si esibiranno il mezzosoprano Martina Baroni e Luigi Dominici al pianoforte. Sorseggiando una tazza di thè, si potranno ascoltare brani di Tosti, Mascagni, Puccini, D’Annibale, Gastaldon, Arditi. Ingresso libero. Info: www.fondazionedelfino.it





Arte e cultura





La seconda edizione della Festa del libro medievale e antico di Saluzzo è in calendario fino a oggi, domenica 23 ottobre con un’edizione dedicata alle donne nel Medioevo. Al programma si affiancherà una parte espositiva, dove il pubblico sarà accolto da editori, librerie, enti cultuali con le loro proposte di catalogo, le novità sul tema e la presenza di copie di libri esclusivi, sia manoscritti che a stampa. Tra le curiosità e le novità di questa edizione: le cene medievali, le rappresentazioni dei mestieri medievali, i concerti a cura del Marchesato Opera Festival, l’iniziativa Facciate parlanti (itinerari alla scoperta degli affreschi nei palazzi del centro storico) e performance di mangiafuoco, acrobati e suonatori grazie alla collaborazione con Mirabilia. Sarà riproposto lo spettacolo di falconeria che vedrà in volo, tra gli altri, l’aquila reale e il falco sacro.

Info: https://fondazionebertoni.it

Questa domenica, 23 ottobre, i castelli di Langhe e Roero apriranno le porte dei loro preziosi saloni a una serie di visite molto particolari: per “Narrar castelli e vini®” saranno gli antichi abitanti, impersonati da animatori e guide turistiche in costume, a guidare le visite e narrare vicende storiche, leggende e curiosità legate ai loro castelli. A seguire degustazioni di vino.

Questa domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, con turni ogni ora circa, appuntamento al Castello di Magliano Alfieri, al Castello di Monteu Roero e al Castello di Sanfrè.

Info: www.turismoinlanga.it/it/narrar-castelli-vini-2022





Ad Alba, presso la Fondazione Ferrero, fino a domenica 8 gennaio, c’è una mostra dedicata allo scrittore e partigiano Beppe Fenoglio “Canto le armi e l’uomo. 100 anni

con Beppe Fenoglio”. Il percorso espositivo si articola in otto sezioni tematiche e biografiche in cui il racconto si struttura attraverso documenti autografi, immagini fotografiche e audiovisive, opere d’arte, manifesti e altri oggetti, tra cui libri e cimeli. All’ingresso della mostra sono presentate le armi di Fenoglio partigiano, in particolare una carabina M1-30 di fabbricazione americana, e la sua macchina da scrivere Olivetti. Ingresso gratuito. Info: www.fondazioneferrero.it/mostra-fenoglio





A Cherasco fino al 22 gennaio si può visitare la mostra “Joan Miró: l’alfabeto del segno e della materia” a Palazzo Salmatoris. Oltre 90 le opere esposte, di cui più di 40 di Miró, per un’esposizione che documenta la straordinaria vita artistica del Maestro catalano. Nato nel 1893 a Barcellona, Miró è tra i massimi esponenti del Surrealismo, ha attraversato e influenzato la maggior parte delle correnti artistiche che hanno caratterizzato il Novecento. Il sogno e la ricerca della massima libertà espressiva accompagnano lo spettatore per tutta la visita, in cui le opere di Miró dialogano con le opere presenti dei maggiori artisti internazionali. Un percorso artistico in cui sono esposti lavori anche di Dalì, De Chirico, Capogrossi ed Hartung. Info: www.comune.cherasco.cn.it





All’Antico Palazzo di Città a Mondovì ultimo fine settimana per visitare la mostra collettiva “Grazie dei fior!”, una rassegna di pittura che riunisce opere a soggetto floreale di ben 54 artisti di tempi passati e odierni, collegati alla città. Ingresso gratuito dal venerdì alla domenica dalle ore 16 alle 19. Fino al 23 ottobre. Info: www.facebook.com/IatMondovi





Il Filatoio Rosso di Caraglio, setificio seicentesco, accoglie la mostra «Steve McCurry. Texture» con cento immagini del grande fotografo statunitense che accompagna i visitatori in un viaggio che documenta etnie, popoli e culture differenti. Una narrazione che parte da una sezione dedicata al tema della manifattura e della produzione e prosegue con una galleria dei più famosi ritratti di Steve McCurry, in cui i soggetti ripresi esprimono con fierezza il loro “essere” tanto nei ricchi abiti tibetani quanto nelle più semplici vesti dei rifugiati afgani, come nel caso dell’icona Sharbat Gula. L’esposizione sarà aperta fino al 29 gennaio 2023. Orario del fine settimana: sabato, domenica dalle 10 alle 19. Biglietti: intero 12 euro, ridotto 9, ingresso gratuito fino a 6 anni e tesserati Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta. Info. www.fondazioneartea.org e www.filatoiocaraglio.it





A Chiusa Pesio in questo fine settimana di ottobre è in calendario “Il respiro della montagna”, evento con esperti della montagna, meteorologi, produttori locali e addetti ai lavori discutere sulla vita in montagna. Oggi, domenica 23 ottobre sarà invece dedicata all’outdoor e al trekking, con una piccola incursione nel mondo dell’enogastronomia a km 0. Con una camminata che partirà dal centro della frazione Vigna di Chiusa Pesio, ci si potrà recare, attraverso sentieri poco battuti, fino alla frazione di Tetto Caban. Il ritrovo per l’escursione è alle 9.30 presso il parcheggio di Lungaserra. Il dislivello è di circa 200 mt e la lunghezza di circa 6 km, difficoltà E. necessarie scarpe da trekking, consigliati i bastoncini. Info: www.areeprotettealpimarittime.it/agenda/2436/il-respiro-della-montagna