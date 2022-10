A Manta la manifestazione Puliamo il mondo

Si svolgerà 29 ottobre la manifestazione "Puliamo il mondo", promossa da Legambiente e dall'amministrazione comunale mantese.





La manifestazione avrà inizio alle ore 9,00 in piazza del Popolo, davanti al municipio, dove saranno distribuiti tutti i dispositivi di protezione e il materiale per procedere alla raccolta rifiuti per le strade mantesi in totale sicurezza.