Al via la stagione teatrale al Magda Olivero con "Edificio 3"

Parte ufficialmente giovedì 3 novembre la stagione teatrale al Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo, organizzata dalla Fondazione Piemonte dal Vivo, Comune di Saluzzo e Ratatoj Aps, con lo spettacolo “Edificio 3. Storia di un intento assurdo”. Lo spettacolo è scritto e diretto da Claudio Tolcachir, tra i protagonisti della feconda Nouvelle Vague teatrale argentina e oggi riconosciuto come un talento poliedrico ed un sensibile autore di storie surreali e commoventi dedicate alla complessità delle relazioni umane. “Edificio 3. Storia di un intento assurdo” è una commedia in cui cinque personaggi condividono lo spazio ristretto di un ufficio; le loro vicende personali vi si intrecciano, con momenti di commozione, effetti grotteschi e di comicità. Il gruppo di colleghi è sperduto in un ufficio in disarmo di una grande azienda pubblica: l’ascensore è rotto, la macchinetta del caffè anche, il lavoro langue, l’ufficio del personale è stato trasferito altrove e ormai non registra più le presenze degli impiegati. Tutto e tutti qui sembrano abbandonati, ma forse non ancora sconfitti. Resistono solo tradimenti, equivoci, desideri irrefrenabili, sogni, rimpianti e progetti per un futuro a cui queste anime sbandate continuano ad aggrapparsi nella speranza di ritrovarsi. Tutta la vita è gettata davanti agli occhi degli spettatori, che si riconoscono in queste storie, perché Claudio Tolcachir sa mettere spettatori e spettatrici di fronte allo specchio dei propri sentimenti. C’è Sandra, single che fa di tutto per rimanere incinta; Ettore, cinquantenne mammone, che solo dopo la morte della madre si avventura nelle prime goffe esperienze amorose; c’è la confusionaria, invadente, affettuosa Monica e c'è l’amore combattuto tra il fragile e violento Manuel e la più equilibrata Sofia.

Il costo del biglietto è di €20, ridotto a €18 (per Over 65, Possessori Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta, Iscritti FAI, Abbonati alle stagioni a cura di Piemonte dal Vivo, Soci Arci) e ridotto a €15 per Under 26.

Informazioni su www.cinemateatromagdaolivero.it