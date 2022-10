Il saluzzese piange Fabrizio Sanmartino, musicista e grande tifoso granata

È venuto a mancare nella serata di ieri, sabato 22 ottobre all'età di 56 anni Fabrizio Sanmartino presso l'Hospice di Busca, dove era ricoverato da circa un mese, dopo aver lottato fino all'ultimo con una malattia scoperta ormai due anni fa.

Residente a Saluzzo, apprezzato musicista e tifoso del toro. Nell'ultimo periodo era stato bassista dei Maniac du Jour dopo una lunga militanza con il gruppo jazz Doctor Sax insieme al musicista, arrangiatore e fonico saluzzese Davide Balangero.

Nei Maniac du Jour, band indie-rock nata nel marchesato, Sanmartino era entrato tre anni fa, poco prima dei vari lockdown che hanno in qualche modo stoppato l'attività musicale di molti artisti.

Nonostante questo e la scoperta della malattia ha portato, a detta dei colleghi di band, un grande contributo nella composizione degli ultimi brani. Oltre ad aver partecipato fino all'ultimo e in maniera attiva, nonostante la fatica, alle varie date in programma nella tournè italiana dei Maniac Du Jour. Tra queste il concerto in apertura alla band californiana Fizz Fuzz a Bologna e la sua ultima apparizione su un palco nel mese di maggio a Pavia.

Su facebook lo ha ricordato così il compagno dei Maniac, Paride Lanciani, con cui ha condiviso il palco negli ultimi live.

"Con lui ho avuto l’onore di condividere momenti speciali nel corso della mia vita. - scrive Lanciani - In Maniac ha portato una intensa professionalità, artistica, musicale, lasciando un segno indelebile. Solo una settimana fa, in coscienza di quanto ci si aspettava, abbiamo condiviso un ultimo momento di gioia .. così sarà sempre nella nostra memoria. Grazie Fabri. Dio sarà sempre con te."



"Purtroppo - aggiunge a Targatocn.it Lanciani - non ha potuto lasciare il suo segno nei brani che abbiamo composto con lui perché le condizioni nell'ultimo periodo non li hanno permesso di registrare in studio le ultime composizioni. Un musicista molto preparato e un amico che conoscevo dall'adolescenza."



Fabrizio Sanmartino lascia il figlio Matteo, la mamma Ines, il fratello Gianluca con Claudia e i nipoti Edoardo, Gaia, Serena, Filippo, Lara Alice, Elisa e Carlo.

Due anni fa la sua famiglia era stata colpita dal lutto per la scomparsa della moglie Luisa Donalisio, architetto di professione e attrice e regista teatrale, con la quale aveva partecipato nel progetto di teatro in prosa dedicato alla figura di Fabrizio De Andrè alla parte musicale.



Di professione direttore tecnico di cantiere in una ditta edile del posto era appassionato di calcio e fedele ai colori granata, squadra che seguiva spesso allo stadio finchè le condizioni glielo hanno permesso. A ricordarlo anche il consigliere saluzzese Corrado Lauro, medico operante all'Ircc di Candiolo, presidente del Toro Club Saluzzo.



"Ci siamo sentiti a fine settembre, stavi già male - ha scritto in sua memoria il dottor Lauro - ma nella voce denunciavi la stessa serenità di sempre, non rassegnazione, ma forza d'animo. Nessuna disperazione, ma accettazione di un destino crudele, quello che ha sottratto a Matteo prima la mamma e poi il padre in pochi anni e sempre con la stessa tragica sentenza. Forse quella serenità ti derivava dalla consapevolezza che avresti ritrovato la tua Luisa, persino la voglia e la speranza che questo capitasse presto. Ma il coraggio di entrambi, la dignita di entrambi nell'affrontare la malattia, la compostezza fino all'ultimo giorno , restano per me un grande enigma: dove avete trovato tutta quella forza, quali risorse mentali e d animo avete convertito in coraggio, quali consapevolezze miste a fede e speranza vi hanno sostenuto? Ciao Fabri, salutami Luisa e tutti gli altri amici che colorano di granata il Paradiso dei giusti."

Il funerale sarà celebrato nella cattedrale di Saluzzo martedì 25 ottobre alle ore 11. Il rosario sarà recitato sempre presso la cattedrale lunedì 24 ottobre alle ore 18.