Ripulita dagli Aib la vasca di approvvigionamento acqua sulle alture di Verzuolo

Nei giorni scorsi in occasione della giornata della protezione civile (Io non rischio) la

locale squadra AIB (antincendi boschivi e protezione civile) di Verzuolo ha

provveduto alla manutenzione straordinaria della vasca di approvvigionamento

acqua, posta sulle alture della collina verzuolese.



Si tratta di una vasca di riserva acqua della capacità di 2.000 litri situata nelle

vicinanze di Pian Colletto sulla strada della Losera che da San Bernardo conduce a

San Bernardo del Vecchio, ed è posizionata ad una altezza di 950 metri slm.



La vasca è stata interrata sempre dalla locale squadra AIB di Verzuolo nell’anno

2008, ed è alimentata da una sorgente che ne garantisce una riserva d’acqua

sempre disponibile e raggiungibile comodamente con un mezzo fuoristrada

La riserva d’acqua è in posizione strategica e potrebbe servire al Comune di Verzuolo

ed ai limitrofi Manta – Piasco – Venasca e Pagno in occasione di incendi che

eventualmente potrebbero interessare la nostra collina.



Si è provveduto alla completa pulizia del serbatoio interrato e al controllo delle

tubature di fornitura dell’acqua dalla sorgente.



"Fin dalla costituzione della nostra squadra - scrivono gli Aib - abbiamo sempre mantenuto in efficienza i sentieri della nostra collina, inoltre il nostro compito istituzionale è quello di prevenire e combattere gli incendi boschivi che rappresentano un grave pericolo per l’ambiente e sovente minacciano l’incolumità dei residenti e la distruzione del patrimonio boschivo."