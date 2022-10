Numerosi sono stati i partecipanti alla "Passeggiata in rosa", tenutasi oggi pomeriggio a Barge.

L’evento, che prevedeva una camminata attraverso il bosco sopra il castello con visite guidate alla cappella di San Giacomo e al Santuario della Madonna delle Combe, è stato organizzato da “Donne insieme per Barge” in collaborazione con la "Lilt" di Saluzzo. Scopo dell'iniziativa è ricordare alle donne l’importanza della prevenzione oncologica per contrastare l’insorgenza del tumore al seno.