Calcio Serie D: Galvagno risponde a Nicolini, Fossano-Fezzanese finisce 1-1

Il Fossano impatta 1-1 con la Fezzanese nella decima di campionato e rinvia ancora l'appuntamento con la prima vittoria. I blues sono protagonisti di un buon secondo tempo, frazione nella quale arrivano le due reti che decidono la sfida del Pochissimo: apre Nicolini, pareggia Galvagno.

LA CRONACA

Apprezzabile fraseggio degli ospiti in avvio di partita pur senza occasioni da rete create. Dopo 18 minuti di gioco primo cambio, obbligato, per Viassi. Tarantino rileva l'acciaccato Fogliarino. Squillo blues al 23': una girata di Coulibaly da buona posizione non inquadra lo specchio della porta. Il copione prosegue per tutto il primo tempo: la Fezzanese manovra palla a terra mentre i padroni di casa si affidano alla velocità di Coulibaly che, nel fina di frazione, ci prova anche di testa (pallone alzato in corner da Paci. Squadre a riposo sul risultato, giusto, di 0-0.

La ripresa inizia con il vantaggio ospite. Chiavassa respinge in angolo un tiro di Tivegna ma nulla può sulla conclusione ravvicinata (su sviluppi del calcio d'angolo) di Leonardo Nicolini, 0-1 al 50'. Immediata reazione (con pareggio) fossanese. Galvagno approfitta di un'uscita a vuoto di Paci e realizza il gol dell'1-1, in un primo momento annullato su segnalazione del guardialinee ma poi confermato dal direttore di gara. La partita si accende e la squadra di Viassi alza il ritmo. Minuto 69: Coulibaly corregge di testa un corner di D'Ippolito, Paci si oppone alla grande. Fezzanese ad un passo dal vantaggio al 73'. Toccafondi grazia Chiavassa mettendo fuori un pallone a dir poco invitante al termine di un contropiede improvviso. Nel finale Chiavassa salva, in uscita, sul neoentrato Lunghi. Dopo cinque minuti di recupero l'arbitro decreta la fine dell'incontro: il Fossano conquista il suo terzo punto al termine di una prestazione di carattere, seppur non coronata dal gol vittoria.

TABELLINO

Fossano (4-2-3-1): Chiavassa, Foschi, Cannistrà, Scotto, Delmastro; Mazzafera, Fogliarino (18' Tarantino, 86' De Souza); Malltezi (75' Reda), Galvagno, D'Ippolito; Coulibaly. A disp: Ricatto, Spadafora, Medda, Tarantino, Ruscello, Bellucci, Marin. All. Viassi

Fezzanese (4-3-3): Paci, L.Nicolini, Terminello, Andrei, Selimi; Cantatore, Brizzi, A.Nicolini (71' De Martino); Tivegna (75' Manfredi), Gabrielli (75' Scarlino), Toccafondi (88' Lunghi). A disp: Andreoli, Stradini, Magistrelli, Grasselli, Passeri. All Turi

Gol: 50' L.Nicolini, 53' Galvagno

Ammoniti: Terminello, Foschi, Gabrielli