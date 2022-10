Dolcedo, l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Raviola strappa coi denti lo spareggio scudetto: il Cortemilia di Vacchetto battuto 11-10 (foto e video)

Davanti al pubblico delle grandi occasioni tra tanto entusiasmo e calore, nella ‘bombonera’ dello sferisterio ‘Paolo Gandolfo’ di Dolcedo vestito a festa l’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese di Federico Raviola vince la gara di ritorno con il Marchisio Nocciole Cortemilia del campione d’Italia uscente Massimo Vacchetto agli ultimi due ‘15’ di una partita tiratissima terminata 11-10 per i padroni di casa.

A fare gli onori di casa i dirigenti dell’Imperiese, guidati dal presidente Siffredi, presenti il neo senatore Gianni Berrino, il vicepesidente della Regione Liguria Alessandro Piana, l’assessore regionale Marco Scajola e l’assessore allo Sport del Comune di Imperia Simone Vassallo, oltre a molti sindaci guidati dal primo cittadino di Dolcedo Giovanni Danio.

Le interviste a Federico Raviola, Massimo vacchetto e Giovanni Danio sindco di Dolcedo

La cronaca. Gli imperiesi si portano avanti per tre giochi a zero, ma gli ospiti ribaltano la situazione, 3-4, prima del 5-5 alla pausa. Nella ripresa, Raviola e compagni centrano due giochi, ma arriva la rimonta e il sorpasso (7-8) della quadretta di capitan Vacchetto. L’Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese pareggia i conti. Il Marchisio Nocciole Cortemilia sale a 9, ma si gioca sempre sul filo dell’equilibrio: 9 pari, 10-9, 10-10. Sul 30 pari nel gioco decisivo, Raviola e compagni prendono le due cacce per l’11-10 finale.

“Ci siamo andati vicini -dice a fine gara Massimo Vacchetto - non siamo stati bravi durante tutto l'arco della partita a impostare un buon gioco giocando sottotono, siamo stati molto bravi come gruppo a rimanere, comunque, nella partita non so come. Merito agli avversari che hanno saputo sfruttare bene il campo, il vento, a non farci giocare. Poi siamo arrivati veramente lì con il 2 ‘15’ sul pugno e li ho sbagliati. Speriamo che alla prossima non li sbaglierò più”.

“È stata una partita durissima, una cornice di pubblico incredibile, io non ho mai visto una roba così in uno sferisterio. È stata una partita difficile l’abbiamo vinta con determinazione nel finale, nonostante qualche errore nel finale quando eravamo in vantaggio. Però siamo contenti di averli portati alla ‘bella’, di allungare la serie perché sarebbe stato brutto vederli festeggiare nel nostro campo. Ci abbiamo creduto, adesso sarà durissima ma ci giocheremo le nostre carte”, dichiara un raggiante Federico Raviola.

“E stata -conclude il sindaco di Dolcedo Giovanni Danio - una bella giornata di sport conclusa nella maniera migliore, devo dire che sono stati veramente bravi ragazzi che per tutto l’anno si sono comportati veramente bene come i dirigenti che hanno compiuto un grosso sforzo e ora ne raccolgono i frutti”.

Da segnalare che durante l’intervallo lo speaker del ‘Gandolfo’ ha espresso al solidarietà del team Imperiese ai dirigenti del Cortemilia per l’incendio che durante la notte ha colpito il magazzino del main sponsor ‘Nocciole Marchisio’.

Spareggio tra 7 giorni in campo neutro.