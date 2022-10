Pallapugno, sabato a Dogliani lo spareggio tricolore tra il Cortemilia di Vacchetto e l’Imperiese di Raviola

Si giocherà sabato 29 settembre nello sferisterio di Dogliani (fischio di inizio alle 14.30) lo spareggio tra Nocciole Marchisio Cortemilia e Olio Roi Acqua San Bernardo Imperiese per l'assegnazione dello scudetto 2022 di pallapugno.



La quadretta imperiese capitanata da Federico Raviola ieri ha infatti battuto al 'Gandolfo' di Dolcedo i piemontesi del campione d'Italia in carica Massimo Vacchetto , costringendolo, dopo la sconfitta di Cortemilia, a giocarsi il tricolore allo spareggio.



Prevista da Imperia una vera e propria invasione nella città langarola per sostenere Raviola & C. in questa ultima fatica. Massimo Vacchetto cercherà invece di bissare il successo dello scorso anno, assicurandosi il settimo sigillo personale e la terza vittoria nella storia dei colori gialloverdi, dopo quelle del 1993 e del 2021.