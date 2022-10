Volley A1F. Che peccato, Cuneo! Avanti 2-0 con Vallefoglia, le Gatte si fanno rimontare e superare al tie break

Nel debutto in campionato a Urbino la Cuneo Granda S.Bernardo gioca due set e mezzo di ottimo livello ma, avanti 2-0 e anche nel terzo parziale, si inceppa e subisce la rimonta e il sorpasso della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia, che si impone 3-2.

Un altro tie-break, dunque, nella centesima partita delle gatte nella massima serie. Le cuneesi pagano l'assenza di ricambi, con Szakmáry costretta alla tribuna per un problema alla schiena occorso durante la rifinitura e Magazza acciaccata, ma devono comunque rammaricarsi per l'occasione sprecata e i troppi errori.

Da segnalare i ventisette punti di Kuznetsova e i ventitré di Drews, autrice di un ottimo esordio nel campionato italiano.

Analizzare, resettare e ripartire: questo l'imperativo in vista delle due partite casalinghe nel giro di quattro giorni che attendono la Cuneo Granda S.Bernardo, il derby con Chieri di giovedì 27 (ore 20:30) e il match con la Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore (domenica 30, ore 17:00). Per entrambe le gare è attiva la prevendita in sede e online sulla piattaforma Liveticket.



EMANUELE ZANINI, COACH CUNEO GRANDA S.BERNARDO «C'è grande rammarico: per due set e mezzo abbiamo giocato benissimo, poi ci siamo come inceppati e sono venuti fuori tanti timori e tante situazioni tecniche gestite male. Le cose positive sono il punto portato a casa e il gioco espresso nei primi due set e mezzo, rapido, con un ottimo livello di ricezione e alte percentuali di attacco di prima palla con ricezione positiva. È mancato parzialmente l'apporto in attacco dei centrali e la mano pesante dell'opposta, che ha sentito troppo la tensione della prima partita; non avere alternative in panchina ci ha sicuramente penalizzato».



PRIMO SET Formazione obbligata per Zanini, che schiera Diop opposta a Signorile, Kuznetsova e Drews in banda, Cecconello e Caruso al centro, Caravello libero. Mafrici risponde con la diagonale Carraro-Piani, Kosheleva e D'Odorico in banda, Aleksić e Mancini al centro, Sirressi libero. Il primo break è della Cuneo Granda S.Bernardo, che allunga con un ace di Cecconello e un muro di Caruso: 2-5. Nuova accelerazione biancorossa con l'attacco di Kuznetsova che piega le mani del muro avversario e l'ace di Drews: 4-9 e time out per la panchina di casa. Cuneo Granda S.Bernardo sempre in controllo (6-12) con Drews e Cecconello in evidenza. L'ace di Kuznetsova che sigla il 7-16 costringe Mafrici a chiamare ancora a colloquio le sue. Il tentativo di reazione delle Tigri porta le firme di Piani e D'Odorico e sul 13-19 Zanini chiede time out. Caruso con la fast e Diop con il mani out per il 15-22. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia prova ancora a tornare sotto con un primo tempo di Aleksić, un'infrazione in palleggio di Signorile e una parallela out di Diop: 19-23 e secondo time out per la panchina ospite. Sul 19-24 messo a segno da Drews dentro Klein Lankhorst per Cecconello al servizio. È la stessa Drews a chiudere i conti sul 20-25: Cuneo Granda S.Bernardo avanti 0-1.Tabellino: 8 Drews, 5 Piani, 4 Kuznetsova, Cecconello



SECONDO SET Drews e Caruso grandi protagoniste in avvio per il 6-9. Un'infrazione a rete della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia e due ace consecutivi di Drews portano le gatte sul 6-12. Dentro Papa per una Kosheleva in seconda linea. D'Odorico buca le mani del muro cuneese, Piani di rabbia per l'8-13. Errore di Caruso dai nove metri e Papa, a segno tre volte, una a muro e due in attacco, per la rimonta delle Tigri, alimentata dal muro di Mancini: 13-15 e time out per Zanini. Un muro pesantissimo di Diop chiude un'azione lunga per il 17-19, ma le padrone di casa sono in crescita e impattano sul 20-20 con D'Odorico. Due errori di fila della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia portano le gatte sul 21-23, poi ci pensano due colpi in diagonale di Kuznetsova e Drews a consegnare anche il secondo parziale alla Cuneo Granda S.Bernardo (23-25): 0-2. Tabellino: 6 Kuznetsova, Drews, 4 Papa



TERZO SET A rompere l'equilibrio iniziale sono due attacchi di Kuznetsova e un muro di Cecconello dopo una grande difesa di capitan Signorile: Cuneo Granda S.Bernardo avanti 7-10. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia non ci sta e trova l'aggancio con un attacco out di Diop (10-10). Sul 12-11 per le Tigri, siglato da Piani, Zanini ferma il gioco. Mancini e Kosheleva per l'accelerazione delle padrone di casa: primo momento di difficoltà per le cuneesi (14-11). Ancora Mancini e Kosheleva trascinano le loro sul 16-12 e Zanini chiede nuovamente time out, ma l'inerzia del set non cambia, con l'ex centrale cuneese e la capitana biancoverde protagoniste assolute (14-18). Piani ferma Kuznetsova a muro, che poi spara fuori in attacco: 20-15. La Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vola verso la conquista del set con due punti consecutivi di Aleksić: 25-18 e match riaperto (1-2). Tabellino: 5 Kuznetsova, Kosheleva



QUARTO SET La Cuneo Granda S.Bernardo reagisce subito e si porta sul 3-6 con tre punti di Diop. In un bel duello tra opposte Piani le risponde colpo su colpo e firma il sorpasso della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 8-7 e time out per Zanini. Attacco out di Kuznetsova, D'Odorico gioca bene sulle mani del muro cuneese e le Tigri scappano sul 10-7. Kuznetsova si riscatta subito con un attacco a segno, un servizio che propizia la slash di Cecconello e un ace: 10-10 e questa volta è Mafrici a interrompere il gioco. D'Odorico con un colpo ben giocato sulle mani del muro di Signorile e un muro di Kosheleva su Diop per la nuova accelerazione della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 15-12 e Zanini chiede time out. D'Odorico sbaglia dai nove metri, Drews trova un ace: 15-14. In un set dall'andamento a elastico le padrone di casa allungano con Carraro e Mancini, ma la Cuneo Granda S.Bernardo, trascinata da Kuznetsova, ribatte colpo su colpo (20-17). Diop e un attacco in rete di Piani per il meno uno, Drews per l'aggancio: 20-20 e time out per Mafrici. Le gatte, mai dome, risalgono fino al 24-23 ma un muro di Kosheleva su Diop manda il match al tie-break (25-23): 2-2. Tabellino: 8 Kuznetsova, 4 Diop, Piani, Carraro, D'Odorico



QUINTO SET Una grande Sofya Kuznetsova tiene avanti le gatte (5-7). Piani firma l'aggancio sull'8-8, poi Aleksić per il sorpasso della Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia: 11-10 e time out per Zanini. Kosheleva e Aleksić per l'allungo biancoverde. Dopo il time out per Zanini Drews spara fuori e Kosheleva chiude i conti sul 15-12: la Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia vince 3-2. Tabellino: 5 Kosheleva, 4 Kuznetsova



MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA - CUNEO GRANDA S.BERNARDO 3-2 (20-25, 23-25, 25-18, 25-23, 15-12)



MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA Carraro 6, Piani 17, Lutz, D'Odorico 9, Kosheleva 17, Papa 4, Aleksić 13, Martinelli 1, Mancini 9, Martinelli 1, Sirressi (L), Barbero (L2). N.e. Berti. All. Mafrici, vice all. Simone



CUNEO GRANDA S.BERNARDO Signorile 1, Klein Lankhorst, Diop 13, Kuznetsova 27, Drews 23, Caruso 6, Cecconello 9, Caravello (L). N.e. Gay, Magazza, Basso. All. Zanini, vice all. Petruzzelli.



NOTE: Durata set: 27', 31', 24', 32', 17'. Tot: 2h21'

Arbitri: Antonella Verrascina e Ubaldo Luciani - MVP: Giulia Carraro