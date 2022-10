Volley A2/F: il Puma scivola alla prima! La Lpm Bam Mondovì viene superata in casa dalla Futura Busto Arsizio per 1-3

Esordio amaro per la Lpm Bam Mondovì, che nella prima giornata del Campionato di Serie A2 viene superata in casa dalla Futura Giovani Busto Arsizio per 1-3. Parlare di tonfo sarebbe esagerato, visto che le pumine hanno comunque lottato con tutte le armi a disposizione, al cospetto di una formazione, quella allenata da coach Amadio, dimostratasi solida e completa in ogni reparto.

Le Pumine hanno evidenziato ampi margini di miglioramento. Resta il rammarico per la gestione del quarto set, quando le padrone di casa erano riuscite a guadagnare un vantaggio di 7 punti. Nelle pumine da segnalare i 17 punti messi a segno da Marika Longobardi.

PRIMO SET: partenza equilibrata e punteggio sul 2-2. La difesa di casa è attenta e la Lpm conquista il primo break portandosi sul 6-4. Zanette conferma tutte le sue doti da abile “cecchina”. La Futura prima ritrova la parità e poi va a condurre sul 13-14. Contro-break per le pumine, che piazzano anche il primo ace dell’incontro con Clara Decortes. La squadra ospite spinge e sul 15-17 arriva il time-out di coach Solforati. Al rientro in campo la Lpm continua ad essere imprecisa e sul 15-19 il tecnico del Puma ferma nuovamente il gioco. Le Pumine recuperano due lunghezze. Le padrone di casa provano a restare nella scia delle avversarie. Sul 20-22 coach Amadio preferisce chiamare il time-out. Arrivano tre set-point a disposizione della Futura, ma è sufficiente la prima chance per chiudere il set sul 21-25.

SECONDO SET: ospiti avanti sull’1-3. La reazione delle Pumine non si fa attendere e si torna rapidamente in parità. Break per la formazione lombarda, avanti 5-7. L’ace di Laura Grigolo rimette in equilibrio il punteggio. Zanette e compagne tornano a spingere sull’acceleratore e volano a +3 sull’8-11. Con Clara Decortes al servizio si torna in parità. Sul 13-15 arriva la richiesta di time-out da parte di coach Solforati. Entra in campo Morgana Giubilato, al rientro dopo l’infortunio dello scorso campionato. In campo anche la centrale Alessandra Colzi. Nuova fuga della Futura, che scappa via sul 16-20. Ancora un time-out per la panchina monregalese sul 17-22. Sul 18-24 arrivano sei set-point per la formazione ospite e come nel parziale precedente, alla prima occasione il team lombardo chiude i conti sul 18-25.

TERZO SET: il Puma prova a scuotersi e riparte con un secco 3-0. Il vantaggio delle padrone di casa sale di 4 lunghezze e sull’11-7 coach Amadio chiama il time-out. Le ragazze di Solforati mostrano un piglio diverso rispetto i precedenti set. Ace di Ana Tiemi Takagui e la Lpm vola sul 16-10. Nuovo time-out chiesto da Amadio. Le padroni di casa volano sulle ali dell’entusiasmo. Arriva però la reazione della Futura, che rosicchia due punti. Nuovo break per le pumine, avanti 22-16. Arrivano 7 set-point a disposizione delle padrone di casa sul 24-17, ma Valeria Pizzolato chiude subito i conti con un ace per il definitivo 25-17.

QUARTO SET: Pumine avanti 5-2 in avvio. Coach Amadio preferisce chiamare subito il time-out. La Futura recupera due lunghezze. Ancora un break per la Lpm e sul 9-5 la panchina lombarda ferma nuovamente il gioco per chiamare il time-out. Si rientra in campo e arriva il doppio ace di Chiara Riparbelli. Il Puma sembra un treno in corsa e il vantaggio sale a +7 sul 12-5. Le padrone di casa cercano di tenere a bada le avversarie, che si avvicinano a 3 lunghezze sul 15-12. Questa volta è coach Solforati a chiamare il time-out. Si rientra in campo e Gaia Badalamenti piazza un nuovo ace. Dopo una lunga rincorsa la Futura ritrova la parità sul 16-16. Le Cocche non si fermano e vanno a condurre 17-20. Time-out chiesto da coach Solforati.

LPM BAM MONDOVI’: Zech, Longobardi, Populini, Giubilato, Colzi, Pizzolato, Grigolo, Riparbelli, Giroldi, Tiemi Takagui, Decortes, Bisconti. Allenatore: Matteo Bibo Solforati; 2° All. Claudio Basso

FUTURA GIOVANI VOLLEY BUSTO ARSIZIO: Venco, Milani, Fiori, Badalamenti, Balboni, Mistretta, Morandi, Tonello, Zanette, Arciprete, Botezat, Pandolfi, Member Meneh. Allenatore: Daris Amadio; 2° All. Nicolò Cozzi

ARBITRI: 1° Roberto Russo (Genova); 2° Simone Cavicchi (La Spezia)