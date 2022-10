Volley A2M. Cuneo suda, ma alla fine strappa la partita a Lagonegro. Giaccardi: "Il percorso da fare è ancora lungo" (VIDEO)

Cuneo le cose le sa fare, e pure bene. A patto di non avere quella maledetta fretta di voler ottenere tutto e subito, che può costare caro. E stava mettendosi male per la BAM Acqua S.Bernardo contro Lagonegro quando i lucani si sono trovati avanti 2-1. Si è risolto tutto con un paio d'individualità, ma occorre fare molta attenzione: non succede sempre così.

Due i personaggi chiave del match: il centrale Nicholas Sighinolfi, l'uomo più "freddo" e concentrato nell'arco dell'intera gara, poi certamente capitan Iacopo Botto che nel finale di partita è stato monumentale: sette aces racchiusi in due set.

È finita 3-2 per la BAM Acqua S.Bernardo (21-25/25-17/21-25/25-12/15-9), ma come dimostrano i parziali quando a Cuneo è entrato il gioco non c'è stata storia: il problema sono i tanti i passaggi a vuoto della squadra, che il lavoro di Max Giaccardi, unitamente al tempo sapranno colmare.

"Dobbiamo fare attenzione, perché le vittorie possono trarre in inganno - il commento del coach - e non voglio che queste cancellino il percorso che dobbiamo fare. Dobbiamo capire quando si vince per merito pieno o per episodi". Chiaro messaggio rivolto ai suoi: con le grandi squadre di questo campionato occorrerà fare di più che buoni turni al servizio se si vorrà mettere fieno in cascina.

Il capitano, invece, chiede semplicemente tempo: "L'abbiamo preparato bene questo match, ma purtroppo si vedono ancora alcuni cali inaspettati. Stiamo lavorando su questo e sono sicuro che vedremo presto i risultati". Troppa fretta di chiudere subito? "Al contrario. Forse ne abbiamo poca: quando siamo avanti molliamo e lì l'avversario ci recupera".

LA PARTITA. Primo break della partita in favore di Cuneo con il diagonale lungo messo in campo da Santangelo sul 5-3, ma Wagner dalla seconda linea rimette subito in pari la questione (5-5) per poi trovare l'ace del sorpasso (5-6). È di Wagner anche il +2 lucano, muro su Parodi. Santangelo tira in rete un attacco e sul 9-12 coach Giaccardi si vede costretto a fermare il gioco. Cuneo è nervosa, ma l'ace di Santangelo sembra scuotere i suoi con Parodi che mette a terra il punto dell'aggancio (15-15). Il pugliese scarica la sua rabbia con un attacco dalla seconda linea dopo una strepitosa difesa di Botto e Cuneo torna avanti 16-15 costringendo Barbiero al time out. Si riprende a giocare, la seconda linea di Lagonegro continua a soffrire il servizio forzato di Santangelo e Parodi ne approfitta per regalare il break ai suoi (17-15). Nuovo aggancio su errore in attacco dell'opposto pugliese di Cuneo (17-17). Lagonegro non molla: Lecat va a segno prima in attacco, poi a muro su Santangelo: 19-21 ed ultimo time out per Giaccardi. Alla ripresa del gioco Botto mette fuori un attacco e Pedron pasticcia sottorete con la Cave del Sole che fugge 19-23. Il coach cuneese cambia la diagonale palleggiatore opposto inserendo Esposito e Cardona, ma i due sbagliano subito un'intesa consegnando il set ball agli avversari (19-24). Cambio palla per Cuneo, che manda in battuta Cardona il quale tira a tutto braccio: la ricezione avversaria non tiene, Botto chiude di prima e siamo 21-24. Poi però il giovane opposto si prende una murata ed il set va a Lagonegro (21-25).

SECONDO SET. Parte a razzo Cuneo, che nel turno al servizio di Sighinolfi fugge 4-0 ed a Barbiero non resta che fermare il gioco. Ancora un break per i padroni di casa, stavolta a muro, poi l'ace di Parodi fissa il punteggio sull'8-3. Lagonegro, che ora soffre in ricezione, prova a scuotersi a muro e con quello di Panciocco su Botto torna a farsi sotto (10-7), ma il capitano di Cuneo trova il riscatto personale dai nove metri prima segnando l'ace del 12-7 e subito dopo propiziando il +6 cuneese (13-7) messo a segno da Sighinolfi. Lagonegro prova a riemergere intascando due break, ma quando Codarin va in battuta per la ricezione degli uomini di Barbiero è di novo notte fonda: due aces del centrale di Cuneo per il 20-14. Codarin continua martellare e Lagonegro a sbagliare: due errori lucani portano la BAM S.Bernardo avanti 22-14: chiude i conti la battuta di Botto (5 per Cuneo in questo set).

TERZO SET. Iniziale equilibrio nelle prime battute del set, ma Cuneo torna ad incepparsi sul turno al servizio di Panciocco permettendo a Lagonegro di passare dal 6-6 al 6-11 con Giaccardi che in un batter di ciglia esaurisce i due time out a disposizione. La sicurezza in battuta di Sighinolfi, il più freddo tra i suoi, ridà fiato alla manovra biancoblu che costringe due volte all'errore Lagonegro: altrettanti attacchi punto messi a terra da Parodi riportano le squadre in parità a 12: stavolta è Barbiero a chiamare time out. Va a segno Botto, errore avversario e c'è il break piemontese sul 14-12, ma Lagonegro "resuscita" grazie al secondo fallo fischiato in palleggio a Pedron, poi passa a condurre con un ace di Wagner (16-17) e trova il break quando Izzo ferma a muro Santangelo: sul 18-20 il pugliese lascia il campo a Chiapello. Arriva però anche l'errore di Sighinolfi e siamo 18-21 per i lucani. Il gran muro a uno di Wagner su Parodi dice che il set è in direzione Basilicata: l'ennesima invasione fischiata al muro di Cuneo porta la cave del sole avanti 2-1 (21-25).

QUARTO SET. Per Cuneo si ripete il copione del secondo set: partenza con Sighinolfi in zona servizio e vantaggio per 5-0 degli uomini di Giaccardi con il time out di Barbiero. Si torna in campo, arriva il muro di Santangelo su Wagner per il 6-0 poi Lagonegro rosicchia un paio di break, ma il diagonale vincente di Botto riconsegna il +6 ai piemontesi sul 12-6. È del capitano biancoblu anche la battuta vincente del 14-7, mentre Santangelo affonda il colpo da zona 2 per il 15-7. La partita scivola verso il tie-break: altri tre aces per Botto, un punto di Santangelo ed uno di Sighinolfi fissano il punteggio sul 20-7. Punto finale (25-12) meritatamente di Iacopo Botto.

QUINTO SET. Partenza equilibratissima per il set conclusivo, che si sblocca solo sull'ennesima battuta vincente della partita di Botto che porta le squadre al cambio campo con Cuneo avanti 8-6. Ed è ancora il capitano in attacco a consegnare a Cuneo il +3 (9-6) che costringe Barbiero al time out, ma alla ripresa del gioco va ancora a segno l'inarrestabile Botto: 10-6 ed altra interruzione del gioco da parte del tecnico lucano. La partita ora è tutta in discesa per la BAM S.Bernardo: mani e fuori per Santangelo, diagonale vincente di Parodi e Lagonegro è doppiata sul 12-6. Match-balle punto finale per Santangelo che chiude la partita 15-9.

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO-CAVE DEL SOLE LAGONEGRO 3-2 (21-25/25-17/21-25/25-12/15-9)

BAM ACQUA S.BERNARDO CUNEO. ric. 58% (38% prf), att. 55%, muri 7, aces 12, batt.sb. 20, errori 36 - CUNEO. Cardona, Codarin 12, Parodi 18, Esposito, Lanciani, Pedron 4, Santangelo 22, Chapello 1, Botto 22, Bisotto (L), Sighinolfi 7. N.e. Lilli, Kopfli. Allenatore: Giaccardi