Come riconoscere un noleggiatore professionale

Il noleggio di macchinari e attrezzature da lavoro si sta diffondendo sempre di più nel nostro Paese grazie alla crescente consapevolezza dell’utilizzatore finale dei vantaggi di questa pratica ma anche complice i numerosi lavori partiti grazie agli ecobonus.

Con l’aumentare dei clienti del noleggio sono sorte sempre più aziende pronte a noleggiare macchine, o molto spesso a prestarle, ed è quindi fondamentale riconoscere un noleggiatore professionale rispetto ad un prestatore di macchine.

Numeri alla mano possiamo affermare che in Italia sono presenti circa 5000 aziende che hanno codice Ateco atto al noleggio, due terzi delle quali sono composte da un solo addetto e sono quindi poco organizzate per offrire un certo servizio di qualità. Sono quindi circa 1500 i noleggiatori professionali a cui rivolgersi per poter disporre di macchinari sicuri ed efficienti.

Il servizio di noleggio non si ferma alla sola fornitura di un bene ma comprende una serie di attività che permettono al cliente di accedere ad un servizio di qualità e a tutto tondo.

Un’ampia gamma di macchinari sempre disponibili al noleggio sono il primo requisito che un noleggiatore dovrebbe avere per potersi indicare come tale ma la professionalità emerge nella gestione delle macchine stesse e nell’organizzazione del centro noleggio e delle sue procedure.

Tramite una consulenza altamente qualificata il noleggiatore può supportare il proprio cliente nella scelta della macchina più adatta al lavoro da effettuare e alle esigenze del cantiere, ma può anche essere suo partner nell’organizzazione del lavoro.

Pianificare attentamente le consegne e il ritiro dei mezzi direttamente in cantiere permette infatti al cliente di avere a disposizione solo la macchina di cui necessita in un determinato momento, senza doversi preoccupare del ritiro o la riconsegna con mezzi propri. Il noleggiatore si occupa inoltre della gestione delle macchine in termini burocratici intesi come assicurazioni e revisioni periodiche ma anche come permessi per il transito o per l’occupazione del suolo pubblico.

L’attenzione alla sicurezza è un altro elemento che contraddistingue un noleggiatore professionale. Un centro noleggio effettua molti più controlli rispetto a quelli richiesti dalla normativa. Quando si ha a che fare con macchinari pesanti come escavatori o piattaforme aeree infatti la sicurezza dovrebbe sempre essere messa al primo posto.

Anche se la normativa prevede solo le operazioni di manutenzione descritte dal manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal fabbricante della macchina ed indica determinate verifiche periodiche per i mezzi di sollevamento, un noleggiatore professionale effettua controlli ispettivi approfonditi ogni volta che la macchina entra ed esce dal centro noleggio. Controlli di questo genere, uniti alle operazioni di manutenzione, permettono di consegnare al cliente macchinari efficienti e soprattutto sicuri.

Tutte le operazioni effettuate sulle macchine vengono annotate nel registro delle manutenzioni, previsto per legge, ed il cliente può chiedere di visionarlo quando noleggia la macchina.

La professionalità di un’azienda di noleggio si riconosce per l’organizzazione e l’attuazione di procedure rigide che permettono di lavorare nella massima sicurezza.

Stilare un contratto di noleggio dettagliato in cui si evidenziano gli obblighi e le responsabilità delle parti ne è un esempio, così come la raccolta dell’elenco dei nominativi abilitati a manovrare la macchina previsto per legge.

Molti noleggiatori dispongono inoltre di un centro di formazione interno che permette al cliente di ottenere l’abilitazione necessaria alla conduzione in sicurezza delle macchine.

Se vuoi riconoscere ad esempio un noleggiatore professionale in Piemonte devi quindi rivolgere l’attenzione all’importanza della sicurezza e alle rigide procedure applicate.

Un noleggiatore professionale ha inoltre una gestione ottimale della macchina anche durante il periodo di noleggio.

Può capitare infatti che il macchinario subisca guasti e malfunzionamenti durante il lavoro ed è la capacità di fronteggiare gli imprevisti che determina la qualità del servizio di noleggio.

Il tempestivo intervento dell’assistenza tecnica, direttamente sul posto o da remoto, permette nella maggior parte dei casi di ripristinare la macchina in tempi brevi così che il cliente possa riprendere il proprio lavoro. Se invece non è possibile ripristinare la macchina in tempi brevi il centro noleggio si adopera per consegnare un macchinario sostitutivo al cliente.

La garanzia della continuità lavorativa ha un valore fondamentale per il cliente che così non deve perdere ore o giorni di lavoro, in base all’entità del problema, per ripristinare la macchina.

In un mercato in rapida evoluzione e importante affidarsi a professionisti del settore, soprattutto in termini di sicurezza.

La professionalità è quindi ciò che contraddistingue un noleggiatore da un prestatore di macchine ed è un requisito da valutare attentamente quando si deve scegliere da chi farsi fornire macchinari.