Gelate tardive del 7 e 8 aprile 2021: in arrivo i ristori per le centinaia di aziende agricole danneggiate

Pochi lo ricorderanno. Invece se lo ricordano bene i produttori di frutta, perché i danni subiti furono ingenti. Quelli provocati dalle gelate del 7 e 8 aprile del 2021.

Il 7 aprile 2021 la media delle temperature minime sul territorio piemontese fu pari a -3.9°C. In pianura i valori più bassi di temperatura minima vennero registrati all’alba dell’8 aprile con una media sui settori pianeggianti di -1.6°C, valore più basso del nuovo millennio.

Tra il 7 e l’8 aprile 2021 ben 96 termometri della rete meteoidrografica di Arpa Piemonte (pari al 35% del totale) registrarono il primato di temperatura minima per il mese di aprile.

Le gelate tardive ebbero un impatto negativo sulle coltivazioni agricole, in particolare sui frutteti in fiore. Sul territorio piemontese era infatti avvenuta una fioritura precoce delle piante da frutto dovuta a due periodi con temperature superiori alla norma: il mese di febbraio con un’anomalia termica positiva di +2.6°C e poi soprattutto i giorni compresi tra fine marzo e inizio aprile, che furono caratterizzati da temperature massime in pianura di stampo quasi estivo, intorno ai 24-25°C con picchi sui 28°C. L’escursione termica negativa tra il 2 aprile e i giorni 7-8 aprile fu di 14°C per le temperature massime e 12°C per le minime.

Ecco che, dopo molti solleciti da parte delle associazioni di categoria, ben 710 aziende agricole piemontesi riceveranno i ristori a seguito dei danni dovuti a quelle gelate.

La risorsa finanziaria complessiva, derivante dal Fondo di solidarietà nazionale in Agricoltura e assegnata al Piemonte, è di 13,4 milioni di euro.

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte Marco Protopapa, in seguito alla fase istruttoria, ha stabilito di erogare la percentuale massima di contributo alle aziende agricole danneggiate.

Sulla base di tale decisione, nei prossimi giorni si provvederà alla liquidazione dei contributi ai beneficiari ammessi a finanziamento:

Dei 552 beneficiari per produzioni vegetali ben 323 arriveranno in provincia di Cuneo. Di 128 beneficiari per produzioni apistiche 35 sono per apicoltori cuneesi.

Dei 30 beneficiari per produzioni apistiche più vegetali a Cuneo saranno 12

“I ristori vanno a coprire l’ammontare complessivo dei danni da gelate che hanno colpito i raccolti e trasmessi all’Assessorato regionale all’Agricoltura dai territori interessati dall’evento calamitoso del 2021 – precisa l’assessore regionale Marco Protopapa - I fondi assegnati sono a sostegno delle aziende agricole piemontesi per favorire la ripresa delle attività produttive e tra queste rientrano anche le aziende apistiche”.