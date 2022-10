In occasione di "Peccati di Gola" il Comizio Agrario promuove un seminario dedicato all'itticoltura

Le Nazioni Unite hanno dichiarato il 2022 Anno internazionale della pesca artigianale e dell’acquacoltura (IYAFA 2022). A livello mondiale il consumo di pesce ha rappresentato il 17 per cento dell’assunzione di proteine animali della popolazione e il 7 per cento di tutte le proteine consumate. A livello globale, il pesce ha fornito a più di 3,3 miliardi di persone il 20 per cento del loro apporto medio pro capite di proteine animali, raggiungendo il 50 per cento o più in paesi come Bangladesh, Cambogia, Gambia, Ghana, Indonesia, Sierra Leone, Sri Lanka e diversi piccoli Stati insulari in via di sviluppo.

Nel sottolineare l’importanza del pescato sia marino che d’acqua dolce per l’alimentazione umana, la FAO ribadisce con forza che la pesca industriale impoverisce e fersce in modo importante la popolazione ittica di oceani e mari. Infatti il 34,2 per cento degli stock ittici esistenti viene pescato a livelli biologicamente non sostenibili.

La pesca più insostenibile si registra nel Mediterraneo e nel Mar Nero (62,5 per cento di stock sovra sfruttati), nel Pacifico sudorientale (54,5 per cento), nell’Atlantico sudoccidentale (53,3 per cento).

Sempre secondo la Fao, sono i piccoli pescatori ed allevatori che hanno la possibilità di preservare gli equilibri degli ecosistemi acquatici, adattandosi ai cambiamenti del nostro tempo e sviluppando sistemi resilienti.

La pesca e gli allevamenti ittici su piccola scala possono contribuire al benessere umano e a sistemi alimentari sani attraverso un uso responsabile delle risorse della pesca e dell’acquacoltura.

Il Comizio Agrario, nell’ambito della manifestazione “Peccati di gola 2022” vuole contribuire agli obiettivi delle Nazioni Unite riguardanti l’acquacoltura sostenibile, organizzando lunedì 31 ottobre alle ore 17 presso la propria sede in Piazza Ellero n. 45 in Mondovì un seminario dal titolo “Sotto il segno dei pesci. L’allevamento ittico sostenibile”. Dopo i saluti del presidente del Comizio Agrario Pier Franco Blengini interverrà il prof. Silvio Matteo Borsarelli con una relazione dal titolo “L’importanza del pesce nell’alimentazione”, a seguire la tavola rotonda su “Sostenibilità, salvaguardia ambientale e socialità nell’allevamento dei pesci” con la partecipazione di Lorenza Borsarelli (Azienda Agritrutta – Parco Acquadolce Mondovì), Delia Revelli (Società agricola San Biagio di Mondovì), Roberto Cò (Aqua de Mâ di Lavagna – GE); modera Attilio Ianniello, direttore del Comizio Agrario.

L’evento gratuito è in presenza presso la sede del Comizio Agrario in piazza Ellero n. 45 in Mondovì (nel rispetto delle norme anti Covid).

Per info:

Comizio Agrario, Piazza Ellero n. 45 - 12084 Mondovì; E-mail: comizioagrario1867@gmail.com

Tel. 0174 42114 (orario uffici: martedì, giovedì e sabato dalle ore 9 alle 12).