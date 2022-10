Dov'è finito lo sportello di prossimità giudiziaria di Villafalletto?

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno,

circa un mese fa in pompa magna con la presenza del Governatore Cirio è stato inaugurato a Villafalletto quella che veniva dipinta come la novità dell'anno in tema di giustizia vicina ai cittadini, ovvero l'Ufficio di Prossimità Giudiziaria.

Ad oggi nessuna notizia tuttavia di quando è possibile recarsi a sportello, non ci sono orari, sul sito non vi è traccia di questo servizio fantasma.