Caro energia: Villalletto spegne l'illuminazione pubblica nelle ore notturne

Luci spente in paese.

Il Comune di Villafalletto è tra i primi a stabilirlo con apposita ordinanza, provando ad intervenire per contenere i costi energetici, elettricità e gas, per sostenere i quali si è fatto ricorso all'avanzo di amministrazione, incidendo sul piano esecutivo di gestione 2022-2024 e sulla pianificazione triennale delle opere pubbliche.

L'ordinanza dispone lo spegnimento in orario notturno dalle ore 02.00 alle ore 04.00 di tutti i punti luce della pubblica illuminazione dislocati sul territorio comunale, eccettuati i punti luce che fanno riferimento a vie Toselli 2 e Pignolo 1;

lo spegnimento continuato, in orario notturno, degli impianti di pubblica illuminazione dei punti luce sotto elencati:

v.le Rimembranza escluso ingresso del Cimitero

parcheggio zona Cimitero (tutti)

area verde v. Dr Ezio Giraudo (tutti)

area nuova Carpani (tutti)

02 punti area verde via Monviso

04 punti parcheggio area ruderi castello (su 6 presenti)

monumenti, edifici comunali ed altri immobili non comunali, già illuminati per civica utilità.

Servono anche azioni organizzative, informative e di controllo, finalizzate alla riduzione dei consumi di energia elettrica e gas da riscaldamento negli immobili comunali, nelle scuole e nelle palestre.

Il Comune punta anche alla collaborazione della cittadinanza, invitata ad adottare comportamenti consapevoli e intelligenti nel consumo di gas e di energia elettrica, tra cui la riduzione della temperatura e della durata delle docce, l’utilizzo anche per il riscaldamento invernale delle pompe di calore elettriche usate per il condizionamento estivo, l’abbassamento del fuoco dopo l’ebollizione e la riduzione del tempo di accensione del forno, l’utilizzo di lavastoviglie e lavatrice a pieno carico, il distacco della spina di alimentazione della lavatrice quando non in funzione, lo spegnimento o l’inserimento della funzione a basso consumo del frigorifero quando in vacanza, non lasciare in stand by TV, decoder, DVD, la riduzione delle ore di accensione delle lampadine che, quando sostituite, siano possibilmente adeguate alla tecnologia Led.