“Ciao nostro unico e grande amore”: oggi l’ultimo saluto a Marina Cavallo

A Madonna dell’Olmo la chiesa era gremita per l’ultimo saluto a Marina Cavallo, morta a 62 anni per una malattia che non le ha dato scampo.

Tanta commozione e il cordoglio di una comunità che si è stretta al dolore del marito Sergio Peirone, giornalista e per diversi anni collaboratore di Targato Cn, e del figlio Luca, oltre che dei familiari tutti.



“Siamo qui per dire grazie a lei ed esprimerle la nostra riconoscenza per tutto ciò che è stata, assieme alla sua famiglia”, ha detto don Franco Biamonte in apertura di funzione.



Nell’omelia il parroco ha evidenziato le tante domande e i tanti perché che ci portiamo dentro di fronte al dolore e alla morte.

“In questi momenti è difficile trovare risposte, ma la parola di Dio è un tentativo di darla, Gesù condivide con noi il dolore, fa suoi i nostri perché. Al di là della morte, c’è Dio che ci ama e ci aspetta”, ha detto.



Don Franco ha concluso l’omelia leggendo le parole scritte dal marito Sergio, già affidate al post di Facebook con il quale ha comunicato la morte della sua adorata compagna di vita.

“Una leonessa, la colonna portante della nostra vita”, l’ha definita.

Ne ha ricordato la bontà e la disponibilità verso tutti. E i tanti sogni nel cassetto, i progetti, l’amore per la lettura e per la montagna. “Ciao nostro unico e grande amore”, il dolcissimo saluto di Sergio e del figlio Luca.

Nel finale il saluto di un’amica: “Ci hai lasciato troppo in fretta e troppo presto. Ci mancherai”.