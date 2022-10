Dario Colombaro è il nuovo presidente dell'associazione Mario Riu di Caramagna

Nuovo presidente per l’associazione Mario Riu. Sabato 22 ottobre, nella sala del Vecchio Consiglio di Caramagna Piemonte, l'assemblea degli iscritti, riunita per il rinnovo del Direttivo, ha eletto Dario Colombano, già assessore comunale; sostituisce Andrea Alfieri, primo e finora unico presidente, che ha rimesso l’incarico in nome del rinnovamento.

L'associazione, nata nel gennaio 2017, ha svolto in questi anni attività rivolte alla sensibilizzazione su temi cari all'ex sindaco caramagnese, in primis l'accoglienza dei migranti. Numerosi premi sono stati consegnati alle realtà locali che si sono distinte per attività e progetti rivolti ai più bisognosi.



Nell'incontro di sabato si sono volute rilanciare le iniziative dopo un periodo di pausa forzata dovuta al Covid.

"Sono stato tra gli ideatori e i fondatori dell'associazione e ho accettato di rappresentarla dalla sua nascita – ha detto aprendo i lavori il presidente uscente -; ora ritengo sia giusto cambiare e scegliere un nuovo presidente tra i tanti amici che Mario aveva. Sono felice che abbia accettato l'incarico Dario Colombano perchè oltre ad aver condiviso con Mario buona parte del percorso nel volontariato e nella politica è anche caramagnese".



Colombano, accettando il nuovo incarico, si è detto onorato di presiedere l'associazione che porta il nome Mario Riu. “È sempre più necessario avere dei presidi sul territorio che promuovano i principi dell'accoglienza, dei diritti e della pace – ha proseguito -; Andrea, che ringrazio, ha fatto un ottimo lavoro tenendo assieme questa associazione con iscritti provenienti da ogni parte della provincia. Abbiamo in programma nuove iniziative. La prima sarà verso il mese di febbraio e verterà sul tema "Parole d'odio", rivolta soprattutto ai giovani e alle scuole. Altre attività verranno svolte nel corso dell'anno valutando le proposte del direttivo e degli iscritti. Le iniziative sono tutte autofinanziate dagli iscritti, invito dunque ad aderire al tesseramento e chiunque voglia dare una mano all'associazione è benvenuto". Per info e iscrizioni info@associazionemrioriu.it