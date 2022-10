Dopo aver ottenuto la "Chitarra d'oro" si torna al lavoro per il 47° concorso "Ansaldi" a Pamparato

“Assolutamente la Chitarra d’oro non la considero un motivo per montarmi la testa, bensì uno sprone per far sempre migliorare il Concorso “Ansaldi” - così afferma Romolo Garavagno, rientrato dal Conservatorio Musicale di Milano (leggi qui) - Dobbiamo impegnarci per dar migliore vita al 47° Concorso in Pamparato, nella prossima primavera. Anche il far conoscere sempre meglio la manifestazione alle autorità è una necessità e lo faremo senza badare a fatica, poiché è assolutamente logico che le istituzioni sappiano quale è l’apporto di questo settore artistico-culturale per la crescita sociale dei giovani musicisti.”

Nei quasi 5 decenni, il Concorso ha ottenuto importanti gratificazioni da parte di Ministri, Parlamentari, istituzioni Regionali e Provinciali. Merita in particolare segnalare il Ministro Sarti, che ci visitò annualmente nelle sue varie qualificazioni e competenze: da responsabile della Pubblica Istruzione volle istituire per la chitarra, la Cattedra di Strumento Principale nei Conservatori Musicali, utilizzando la relazione musicale del nostro prof. Roberto Masala. Agli organizzatori è sempre tornato di particolare apprezzamento la vicinanza dei Vescovi, da mons. Giustetti, mons. Cuniberti, mons. Masseroni, mons. Pacomio, che officiavano una Messa o facevano visita ai concorrenti. La manifestazione fu, infatti, voluta dal sac. Giovanni Ansaldi, musicista e docente di profonda capacità.

“Dobbiamo ora impegnarci per far conoscere ai nuovi responsabili dei Ministeri e delle altre strutture pubbliche le nostre finalità. La struttura della manifestazione è stata considerata valida dal meglio del gotha chitarristico e tale deve restare. Nei 46 anni passati le Commissioni d’esame sono state capaci di selezionare innumerevoli generazioni di studenti, molti dei quali hanno potuto, con lo studio profondo e grazie alla loro personalità musicale, inserirsi quali docenti nei conservatori musicali e nei circuiti concertisti internazionali. Roberto Masala, Lena Kokkaliari, Lucia Pizzutel, Enea Leone ed ultima nel tempo Roxana Morcosamu, sono chitarristi che hanno guidato,via via, la parte artistica in modo eccellente. Così, fin quando sarà possibile, proseguiremo. Ovviamente la onlus deve impegnarsi a fondo per risolvere, con l’aiuto di una miriade di enti e privati, di tutti i necessari problemi pratici.”

Pare interessante riportare il giudizio di una concorrente tra le più brillanti, vincitrice della categoria “B”, Camilla Melis, di Chiari (Brescia):"Il concorso Ansaldi dal mio punto di vista, è stata un'esperienza bellissima. Al di là del risultato personale, di cui vado fiera, è stato un importante momento di confronto con altri giovani musicisti e di condivisione delle proprie esperienze musicali. Un'occasione di crescita personale e per coltivare nuove amicizie, elementi che vanno oltre la competizione stessa: eravamo tutti desiderosi di esprimere noi stessi attraverso la musica. Ho apprezzato tantissimo la sensibilità e l'attenzione che la giuria ci ha riservato, soprattutto per l'aver motivato ogni sua decisione il che è di fondamentale importanza poiché aiuta noi giovani a capire a che punto siamo del nostro percorso, quanto e dove possiamo migliorare, oltre che essere un essenziale stimolo a proseguire il cammino intrapreso. Abbiamo anche avuto la gratificante opportunità di esibirci in diverse località del comune di Pamparato. Menzione speciale all'organizzazione che ci ha accolto a braccia aperte e coccolati durante tutta la durata dell'evento. Un'avventura indimenticabile!".

Si può chiudere segnalando un importante notizia, la assegnazione di un nuovo contributo, per l’edizione 2022, dalla Cassa Rurale ed Artigiana di Pianfei e Rocca de’ Baldi, che ne migliora il bilancio.