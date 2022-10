Erogazioni per 22 milioni di euro nel programma 2023 della Fondazione CRC

Tra le iniziative in programma per il 2023 si segnalano, per la Sfida +Sostenibilità:

- Percorsi di sostenibilità: il bando promuove azioni di contrasto e adattamento al cambiamento climatico, finalizzate a migliorare la sostenibilità ambientale degli enti nei diversi ambiti di intervento;

- Risorsa Acqua: il bando ha l’obiettivo di promuovere azioni di sensibilizzazione sul corretto utilizzo della risorsa idrica e facilitare la promozione di una strategia locale per un suo corretto utilizzo.

Per la sfida +Comunità:

- Bando Pop: il bando ha l’obiettivo di ampliare la domanda culturale, con particolare attenzione ai pubblici potenziali, in contesti esterni alle istituzioni culturali;

- La generazione delle idee: il progetto vuole incentivare la partecipazione giovanile e avvicinare la Fondazione CRC ai giovani, rendendoli protagonisti del percorso di programmazione strategica dell’ente.

Per la Sfida +Competenze: