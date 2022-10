"Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a rendere un successo il ritorno del Vintage Garage Cuneo"

Gentile direttore,

Grazie, è tutto quello che serve dire.

Grazie ai volontari della Protezione Civile di Beinette, grazie agli amici Vigili del Fuoco, grazie al sig. Brero, direttore delle Gallerie BIG di Cuneo che ci ha concesso gratuitamente gli spazi espositivi, grazie agli amici che per ore hanno diretto e smaltito il traffico di espositori e visitatori accorsi a questa nuova edizione del Vintage Garage Cuneo, grazie a più di 150 espositori e agli incalcolabili visitatori che sono tornati a credere nella nostra piccola realtà rendendola possibile e viva. Grazie a tutti loro, dopo due anni di stop forzato, è ritornata la mostra scambio di Cuneo dedicata a vecchi motori che da qualche tempo cerca di farsi conoscere ed espandersi nel vasto mondo delle auto e delle moto d'epoca.

Il principio cardine è la passione che ci accomuna, anni di mercatini visitati in giro per l'Italia e l'Europa hanno formato un comitato organizzativo ormai ben rodato che già sta pensando a come migliorarsi per l'anno prossimo!

Rimanete sintonizzati, il Vintage Garage Cuneo ha intenzione di tornare.

Il Presidente

Franco GROSSO