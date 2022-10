Lions Club Mondovì Monregalese: borse di studio per giovani studenti e service per lo sport per tutti

I principali service che il Lions Club Mondovì Monregalese sta già mettendo in atto, ovvero sono già previsti per quest'anno sociale, sono stati illustrati nel meeting di ottobre dal presidente Sergio Zavattero, che ha evidenziato: "In questo anno sociale abbiamo già raggiunto tre obiettivi con service mirati: una borsa di studio per la studentessa Noemi Minetti per il Premio Letterario Lions appena ricevuto a Sanremo, i service Sport in piazza in collaborazione con il Comune di Mondovì e per il supporto a Sport IN, neonata associazione sportiva per persone con disabilità e non. Inoltre è riconfermato per quest'anno sociale il Premio Eloquenza per gli studenti, in stretta collaborazione con gli Istituti Superiori del nostro territorio."