Periti meccanici dell’Arimondi- Eula alla BI.MU di Milano

Mercoledì 12 ottobre le classi III A, IV A e IV B dei Periti Meccanici dell’I.I.S. Arimondi Eula sede associata di Racconigi sono recate in visita alla 33° edizione BI-MU, biennale internazionale delle macchine utensili, tenutasi a Fiera Milano Rho dal 12 al 15 ottobre.

Nell’ambito degli eventi espositivi nazionali, la BIMU è da annoverare tra le più importanti, considerati l’alto numero dei partecipanti, la vasta gamma di prodotti e tecnologie presentate, nonché la grande affluenza di pubblico del settore. Gli studenti, una sessantina circa, accompagnati dai docenti delle materie d’indirizzo, hanno potuto girare tra gli stand, soffermandosi in particolare in tre padiglioni: 9-11, 13-15 e 22-24, rappresentanti 3 dei 5 temi tecnologici di settore esposti (ROBOTHEART, BI-MU DIGITAL, piùAdditive, Metrology & Testing e DIGITAL TWIN). Grazie agli interventi di esperti e alle integrazioni didattiche dei docenti accompagnatori, i ragazzi hanno potuto constatare l’alto livello tecnologico e di automazione presente in fiera, restando affascinati dalle moderne applicazioni di Intelligenza Artificiale (IA) nella robotica collaborativa. Precisamente all’interno della fiera vi erano esposti gli stand dei principali player del mondo del software, dell’ITC, della sensoristica e, in generale, delle tecnologie per la connettività, per la gestione e la sicurezza dei dati, rivolti alla trasformazione 4.0 della fabbrica moderna.

Da ultimo gli studenti hanno potuto interfacciarsi con diverse realtà del settore italiano ed Internazionale, come i grandi competitors dell’automazione industriale (SIEMENS, FANUC, KUKA ROBOT…) e con il mondo aziendale delle lavorazioni per asportazione di truciolo che, dagli anni ’50, è il cuore pulsante della biennale.

Un doveroso ringraziamento alla dirigenza scolastica e ai docenti sempre attenti e puntuali nel volgere uno sguardo al mondo del lavoro per constatare come le conoscenze teoriche trovino poi riscontro nell’applicazione reale.

