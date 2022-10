A Bra l’ennesimo mortale: 48enne di Sommariva del Bosco perde la vita nello scontro tra il suo scooter e un’automobile

Incidente questa mattina, lunedì 24 ottobre, nel comune di Bra. Il sinistro è avvenuto intorno alle 7.30 all’incrocio tra via Don Orione (Sp 661) e strada Tetti Milanesi dove, per cause ora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, una Volkswagen Golf e uno scooter Kymco 400 sono andati a scontrarsi violentemente.

Ad avere la peggio il conducente della moto, Alessandro Lupo, classe 1973, residente a Sommariva del Bosco.

L’uomo è stato prontamente soccorso dai sanitari dell’emergenza regionale 118, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. A sanitari non è rimasto che constatarne il decesso, causato dalle lesioni subite nell’urto. La salma è stata composta presso il cimitero di Bra a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Sul posto sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba, i Carabinieri della Compagnia di Bra e la Polizia Locale di Bra.

Col sinistro di questa mattina continua a salire il tragico bilancio delle vittime sulle strade della Granda: da inizio 2022 sono oltre 40 le persone che hanno perso la vita a causa di incidenti.