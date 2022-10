Lo schianto a pochi metri dall’arrivo sul posto di lavoro: autotrasportatore di Sommariva del Bosco vittima dell’incidente in via Don Orione a Bra

Nato in Svizzera, vissuto poi nel Torinese, risiedeva a Sommariva del Bosco ormai da diversi anni Alessandro Lupo, il 48enne che questa mattina, lunedì 24 ottobre, ha perso la vita mentre, a bordo del proprio scooter Kymco, percorreva via Don Orione a Bra, partito da casa e giunto a poco più di 3 km dalla ditta – la Dime Srl, azienda di autotrasporti e magazzino edile, nelle vicinanze del Big Store di viale Madonna dei Fiori – presso cui lavorava da oltre un decennio.



Fatale per lui è stato lo scontro contro una Volkswagen Golf all’incrocio con strada Tetti Milanesi. Immediati, ma purtroppo vani i soccorsi prestati al motociclista: ai sanitari del soccorso regionale 118 intervenuti sul posto, sulla strada di accesso a Bra provenendo da frazione Bandito, non è rimasto che constatare il decesso dell’uomo, la cui salma è stata composta presso il cimitero di Bra, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto sono intervenute anche squadre dei Vigili del Fuoco provenienti da Alba, per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, insieme ai Carabinieri della Compagnia di Bra e alla Polizia Locale cittadina per i rilievi del caso e la regolazione del traffico, che ha subito forti rallentamenti per diverse ore.



La notizia non è tardata ad arrivare ai circa trenta dipendenti della ditta braidese, che manifestano vicinanza ai due figli e ai familiari del collega, esprimendo il proprio cordoglio per il tragico esito di un incidente che ha avuto come teatro in un incrocio che i residenti indicano come pericoloso in ragione della scarsa visibilità che lo contraddistinguerebbe.



"Un fatto che lascia sgomenti e per il quale non resta che stringerci al dolore della famiglia – dice il sindaco di Sommariva del Bosco Marco Pedussia –. Siamo di fronte a un nostro concittadino che, uscito di casa questa mattina per andare a lavorare, non farà più ritorno dai suoi cari. Siamo di fronte a tragedie che ormai capitano nei weekend come nei giorni feriali. Come amministrazioni locali – prosegue – abbiamo il dovere di mettere in campo ogni tipo di iniziativa utile a contenere questo fenomeno. Ben vengano in questa direzione maggiori controlli per il contenimento della velocità sulla strade e per evitare ogni possibile distrazione alla guida, mentre alla Provincia si chiede di tenere le strade in modo decoroso".