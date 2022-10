Aumentano le aliquote fiscali nel mercato italiano del gioco d'azzardo

Oggi l'industria del gioco d'azzardo genera profitti miliardari. Questo accade nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Italia, di cui si parlerà più avanti. I maggiori ricavi lordi nel segmento del gioco d'azzardo provengono dai casinò online, che sono proliferati in gran numero sulle vaste distese di Internet. Tra questi, un numero sempre maggiore di persone sta iniziando ad utilizzare casino online non AAMS, dando la possibilità di giocare a qualsiasi slot machine senza alcuna restrizione.

I ricavi del gioco d'azzardo online sono in rapida crescita in Italia e così la tassazione

I ricavi dei casinò online sono in aumento da diversi anni. Anche la pandemia di coronavirus non ha causato gravi problemi all'industria del gioco d'azzardo online, mentre sono stati colpiti anche settori di grande successo. Anche il difficilissimo anno 2020 ha portato al mercato italiano del gioco d'azzardo poco più di 2 miliardi di euro di entrate lorde.

Non sorprende che il governo italiano cerchi continuamente di inasprire la tassazione sull'industria del gioco d'azzardo. I colloqui per un aumento risalgono alla fine del 2018, quando il governo ha deciso di integrare le casse dello Stato con ulteriori 770 milioni di euro a spese del segmento dei giochi. Giuseppe Conte, allora Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, affermò che l'aumento delle tasse nel settore del gioco d'azzardo era volto a ripristinare una certa equità nei codici fiscali. All'epoca, il vice di Conte, Luigi Di Maio, disse ad alta voce che il settore del gioco d'azzardo italiano era ora soggetto alle tasse più alte del continente europeo.

Modifica delle aliquote fiscali nel gioco d'azzardo online

Le tasse sul gioco d'azzardo sono state aumentate dal 22% al 24%. Questo è stato fatto a tappe, e ogni tappa avrebbe aumentato il tasso di mezzo punto percentuale. Ciò significa che entro la fine del 2020 l'aliquota fiscale sul gioco d'azzardo online raggiungerà il 24% richiesto.

Inutile dire che i piani delle autorità per aumentare le tasse nel settore del gioco d'azzardo online non hanno trovato la comprensione degli operatori italiani, che si sono espressi con un fronte unito contro le assurde proposte del Gabinetto. Di conseguenza, Moreno Marasco, allora presidente dell'associazione italiana degli operatori del gioco d'azzardo, ha affermato con sicurezza che la mossa sconsiderata del governo incoraggia i giocatori italiani a cercare offerte allettanti da parte di operatori stranieri, che servono il mercato italiano del gioco d'azzardo online anche in assenza di licenze ufficiali.

L'indignazione dei proprietari delle sale da gioco virtuali locali è stata sostenuta anche dagli uffici dei bookmaker online, che si sono visti aumentare l'imposta sui profitti dal 20 al 22%. A ciò si aggiunge il fatto che nel maggio 2020 le autorità hanno quasi completamente "esaurito" il settore delle scommesse. Le modifiche alla legislazione sono state apportate proprio mentre infuriava la pandemia di coronavirus e le competizioni sportive sono state sospese a tempo indeterminato o cancellate.

I problemi del settore italiano del gioco d'azzardo online sono stati così gravi che hanno dovuto intraprendere un'azione legale contro il regolatore italiano ADM (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli), che ha rifiutato di rinnovare le licenze di gioco per due anni, violando la legislazione italiana. I rappresentanti del settore del gioco d'azzardo si sono rivolti due volte al Senato italiano per denunciare le azioni illegali del regolatore ufficiale, ma ogni volta non hanno trovato la comprensione dell'organo legislativo e sono stati respinti.

Lo stato di diritto rispetto alla volontà delle autorità

Il tribunale amministrativo della capitale italiana ha esaminato le denunce delle parti lese (bookmaker e operatori di casinò online) e ha preso una decisione a loro favore. A ciascuno dei denuncianti è stata data la possibilità di appellarsi all'autorità di regolamentazione, al fine di ottenere il rinnovo della licenza per due anni. Da parte loro, le autorità hanno dovuto sottoporre a discussione pubblica un progetto di legge sulla riforma del settore del gioco d'azzardo online nel Paese.

Gli stessi giocatori d'azzardo iniziano a soffrire

Il Parlamento italiano ha deciso di aumentare le tasse sulle vincite al gioco d'azzardo. L'aumento delle tasse ha colpito anche gli operatori. L'aliquota fiscale sui proventi delle macchine da gioco (AWP) è stata aumentata al 24% nel 2021 e l'aliquota sui videoterminali che distribuiscono lotterie (VLT) è stata aumentata al 9% nello stesso anno 2021. Attraverso un aumento così sostanziale dell'aliquota fiscale, l'Ufficio di Gabinetto mira a portare al bilancio nazionale almeno 650 milioni di euro dall'industria del gioco d'azzardo.

Le autorità hanno già introdotto ulteriori misure per combattere il gioco d'azzardo illegale. A tal fine, è stato creato un registro speciale di tutti i concessionari di gioco d'azzardo, gestito dall'autorità di regolamentazione statale (ADM). Allo stesso tempo, sono state introdotte multe per le istituzioni finanziarie italiane che elaborano transazioni da operatori privi di licenza italiana.

Conclusione

Le modifiche legislative e l'aumento delle aliquote fiscali sono negative per il settore del gioco d'azzardo online in Italia. Il fatto è che la maggior parte dei problemi del Paese non può essere risolta da un'unica industria, anche se molto redditizia. Anche se i profitti del gioco d'azzardo sono in costante crescita da diversi anni.