CONSIGLI PER UNA PASSEGGIATA IN TRANQUILLITA’

Le montagne vicino a Cuneo sono di una bellezza da togliere il fiato. Addirittura se si digita su Tripadvisor ‘montagne cuneo’ esce la dicitura: “Le migliori 5 montagne in provincia di Cuneo”. Sono state scritte anche delle recensioni, come per i migliori ristoranti stellati.

Per godere al massimo di una bella giornata di trekking sono importanti alcuni consigli. Innanzitutto studiare bene il percorso prima di partire. Verificare il meteo. Lasciar detto a qualcuno che possa allertare gli eventuali soccorsi in caso di problemi. Vestirsi adeguatamente. Portare acqua e cibo a sufficienza.

Studiare il percorso precedentemente e portarsi una carta della zona ci permette di capire e valutare prima di partire le eventuali difficoltà che si possono incontrare e si dovrebbe essere in grado di superare. Così come lasciar detto quale sia l’itinerario, i componenti del gruppo e l’eventuale orario di rientro. Questa buona norma permette di far partire la macchina dei soccorsi tempestivamente in caso di infortunio. Controllare il meteo è ovviamente molto importante per evitare spiacevoli sorprese.

Per quanto riguarda l’abbigliamento ci si deve rivolgere a capi adeguati per la stagione e traspiranti per evitare che il sudore ci resti addosso. In quota o sulle selle delle montagne sono frequenti i venti. Se ci troviamo bagnati di sudore, questo si gela e il giorno dopo si rischia un bel raffreddore. Le scarpe montagna uomo fanno veramente la differenza. Questo è l’indumento sul quale non si deve mai risparmiare. Bisogna sceglierle con cura e attenzione. Ce ne sono molti modelli. La scelta dipende dall’escursione che si vuole fare, dalla durata, ma soprattutto dalla stagione. Quelle invernali saranno diverse da quelle estive. Oggi la tecnologia è venuta in soccorso dell’escursionista ed esistono delle calzature in grado di assorbire gli urti dati dalla camminata, come le scarpe montagna uomo. Queste sono scarpe particolarmente confortevoli se si cammina a lungo e con lo zaino in spalla e aiutano a ridurre l’affaticamento del piede. Ma ci sono altre caratteristiche da tenere presente. Innanzitutto una suola che deve presentare un’alta aderenza e durabilità. Deve avere tenuta in salita ed aiutare la frenata in discesa. Non deve permettere il fenomeno dello scivolamento. Le scarpe da montagna uomo devono aderire bene al piede per non permettere torsioni della caviglia e scivolamento in avanti. In questo modo si evitano traumatismi alle unghie e le fastidiosissime vesciche.

Altro tema importante è l’impermeabilità e la traspirabilità. Spesso le scarpe montagna uomo hanno delle membrane di tessuto sintetico impermeabile all’acqua ma non all’aria. In questo modo viene permessa la traspirabilità. Ma perché è così importante? Non è solo una questione di confort. Lasciar passare l’umidità prodotta dal corpo fa sì che il sudore non condensi a contatto con la pelle e aumenti il ricircolo di ossigeno. In più una scarpa traspirante assicura isolamento termico, perché impedendo l’accumulo di umidità, eviterà gli scambi termici tra il piede e l’ambiente esterno. Se si è in estate questo evita il formarsi di problematiche batteriche ma anche fungine. Se si è in inverno, magari sulla neve, avere i piedi asciutti diventa prioritario.

Non dimenticare mai l’acqua. Non sempre si possono trovare delle sorgenti lungo il percorso. Lo stesso discorso vale per il cibo: è importante che sia facilmente digeribile e trasportabile.

Anche lo zaino è importante. La scelta dipende soprattutto dalla durata dell’escursione. Bisogna però ricordarsi che ci sono delle cose che non vanno mai tolte dallo zaino: un telo sopravvivenza, una lampada frontale con le batterie cariche, un cappello. A seconda dell’escursione e della stagione si potrà integrare il kit minimo da portare sempre con sé.

Un ultimo consiglio. Respirate a pieni polmoni e godetevi la natura circostante. Nulla è più gratificante ed educativo di un’esperienza fatta su terreno di avventura.