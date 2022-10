La guida per capire come scommettere sul calcio

Il mondo delle scommesse diventa ogni giorno più emozionante, ma allo stesso tempo complesso per chi muove i primi passi. In questa guida alle scommesse sul calcio troverai informazioni utili su come scommettere, come gestire il budget e altri dettagli importanti come la scelta di un buon bookmaker, in questo articolo consiglieremo Bet20, un ottimo bookmaker per coloro che sono appena agli inizi. Evidenziamo anche gli errori tipici che fanno i principianti.

Fai i tuoi primi passi

Dopo aver trovato il bookmaker giusto e aver aperto un conto, il primo passo è depositare dei soldi e giocare. In effetti, il primo passo è studiare. Per avere successo è necessario conoscere bene le squadre, la situazione psicofisica dei giocatori, gli andamenti in casa e in trasferta, le squalifiche, gli infortuni e tutte le informazioni che si possono raccogliere.

Il calcio, a differenza di altri sport, è più imprevedibile, ma ciò non significa che una statistica non sia conveniente. Solo dopo aver avuto in mano una buona quantità di dati possiamo iniziare a valutare le tipologie di scommesse proposte in una determinata partita e cercare quella più adatta. A questo punto, prima di piazzare la scommessa, bisogna capire se le quote offerte sono buone o meno.

Scommesse sul calcio: errori da non fare

In questo paragrafo spieghiamo cosa è meglio evitare. Sottolineiamo ancora una volta che fare scommesse folli porterà a una certa perdita di denaro nel lungo periodo. Certo, una mossa pazza ogni tanto va bene, ma non renderla permanente. La regola dovrebbe essere: studiare. Di seguito sono riportati quattro degli errori più comuni commessi dai neofiti delle scommesse.

1. Mira alle partite di coppa come se fossero campionati

Scommettere sulle partite di coppa può essere molto rischioso se non ti prepari bene. Per tornei nazionali e internazionali meno importanti come l'Europa League, i grandi club spesso non entrano tra i primi undici, soprattutto nelle fasi iniziali.

Assumere che la squadra più forte sarà la vincitrice solo in base al nome e allo stemma è un errore molto comune tra i meno esperti. Sapere quale formazione scenderà in campo, le condizioni dei giocatori, le motivazioni e gli obiettivi stagionali delle squadre è più che mai necessario. Scegli con cura le competizioni calcistiche su cui scommettere.

2. Giocare molte scommesse multiple

A differenza di altri paesi con una lunga tradizione nel campo delle scommesse sportive, molti rimangono sotto l'influenza del biglietto del biliardo del calcio. Per questo motivo, ci sono così tante persone che giocano a infinite liste di giochi. Naturalmente, il potenziale di vincita aumenta con l'aumento delle partite giocate, ma le possibilità di intascare dei soldi diminuiscono esponenzialmente ad ogni selezione che viene aggiunta. Almeno durante il primo periodo di gioco, consigliamo di limitare le scommesse multiple e di inserire un massimo di due o tre eventi nella stessa scommessa. Questo serve anche per abituarsi a studiare a fondo le gare su cui scommettere.

3. Scommetti troppo presto

“Il tempo è denaro” o “chi ha tempo non aspetta il tempo” sono idiomi conosciuti e sicuramente validi in molti ambiti della vita. Quando si scommette sul calcio, accade il contrario. Scommettere troppo presto è un grave errore. Se vieni preso dalla voglia di giocare una partita che si giocherà tra pochi giorni, quello che devi fare è scrivere e saperne di più. Si consiglia di chiudere la scommessa pochi istanti prima del calcio d'inizio, in quanto un infortunio a un giocatore, anche durante il riscaldamento, può compromettere l'esito della propria scommessa!

4. Concentrati sulla tua squadra del cuore

I fan che esultano davanti alla TV sono sempre una sensazione positiva, purché non ostacolino la tua visione. Ecco perché è un pensiero comune tra gli esperti di scommesse. Scommettere sulla tua squadra del cuore non è una buona scelta. Quando scendono in campo i campioni della squadra che ami, è difficile essere totalmente lucidi e obiettivi. Poter seguire una gara senza dover pensare al risultato della scommessa e dedicarsi solo a godersi la bellezza e lo spettacolo del gioco è un piacere che non va mai abbandonato. Dopotutto, ci sono così tanti giochi su cui scommettere che non vale la pena giocare con i propri colori.

Coerenza e metodo sono la strategia vincente

In questa guida alle scommesse sul calcio dedicata ai meno esperti, il nostro obiettivo era dare un aiuto in più a chi vuole iniziare a scommettere sul calcio. Abbiamo visto che sia quando si sceglie il bookmaker ideale che quando si piazza la prima scommessa, lo studio è fondamentale. Sono in gioco i tuoi soldi ed è consigliabile usarli con saggezza. Applicandosi in modo coerente e combinando l'amore per la palla con metodo e strategia. Col passare del tempo, ti renderai conto di quanto siano interessanti e stimolanti le scommesse online.