Tappa romana per la promozione dell'Autunno con gusto Cuneese

Grande successo di pubblico per la terza tappa di presentazione dell’Autunno con gusto Cuneese organizzata dall’ATL del Cuneese nella Capitale. Venerdì 21 ottobre, presso la sede Open Baladin in Via degli Specchi a Roma, giornalisti del settore food e viaggi insieme ad operatori turistici specializzati hanno preso parte alla presentazione dell’offerta turistica cuneese.

Alla guida della puntata capitolina, la Vice Presidente dell’ATL del Cuneese, voce storica di Radio Montecarlo, Gabriella Giordano, accompagnata da Alessandra Ingenetti, chef Slow Food e membro dell’Associazione Cuochi della provincia Granda. Gli ospiti sono stati accompagnati in un viaggio tra i sapori e i saperi del Cuneese attraverso i prodotti tipici del territorio cucinati per l’occasione dalla chef Ingenetti, che ha messo in risalto la ricca cucina tradizionale di pianura e di montagna. L’occasione ha permesso anche di raccontare il Cuneese quale destinazione vocata all’outdoor invernale ed estivo e quale meta di turismo culturale, grazie ai tesori delle città d’arte di pianura.

“Un territorio, quello cuneese, davvero unico in termini di prelibatezze che, da settembre a dicembre, ravvivano le tavole imbandite di sagre, locande e ristoranti. - commentano i vertici dell’ATL del Cuneese - Autunno con gusto è la rassegna coordinata dall’ATL che da più di vent’anni calendarizza i principali eventi fieristico-gastronomici del Cuneese a beneficio di una valorizzazione e promozione attenta della cultura gastronomica di eccellenza. Si tratta di appuntamenti che propongono i buoni prodotti della terra e dell’artigianato che culminano nei sapori dei piatti cucinati dagli chef cuneesi, capaci di esaltare colori e profumi del territorio.”

Ad introdurre l’incontro, il Direttore dell’ATL del Cuneese, Daniela Salvestrin: “Abbiamo portato un po’ di Cuneo a Roma, per incuriosire e permettere agli operatori del settore di raccogliere spunti interessanti da promuovere sui propri canali e da inserire nelle proposte di vacanza, grazie anche alle offerte strutturate dai Consorzi turistici cuneesi. Il pubblico selezionato ha apprezzato moltissimo la degustazione in abbinamento alla presentazione e si è dimostrato veramente interessato a raggiungere la nostra destinazione, mai così vicina grazie al volo diretto da Roma Fiumicino.”

“Siamo partiti con il Salone del Gusto di Torino con un incontro dedicato a giornalisti di settore – spiega il Presidente dell’ATL del Cuneese Mauro Bernardi - venerdì 14 ottobre siamo stati ospiti di Baladin Bologna, il Birrificio Agricolo Artigianale di Teo Musso che ci ha ospitati anche nella sede di Roma. La tournée ci condurrà ancora a Montecarlo, in occasione del 25° Salone Montecarlo Gastronomie. Non solo gastronomia, ma anche proposte per le vacanze invernali visto l’approssimarsi della stagione fredda, con le tante attività outdoor praticabili nelle Alpi di Cuneo.”