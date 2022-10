Meteo, qualche pioggia prevista in giornata, poi stabilità per tutta la settimana

Ancora piogge su alto Piemonte per oggi, mentre sul resto del Nord Ovest al più tempo grigio e umido. Da domani torna l'alta pressione e con essa tempo stabile. Caldo in montagna, più nebbie in pianura.

Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Oggi lunedì 24 Ottobre.

Cielo molto nuvoloso o coperto, in alcuni casi anche nubi basse e nebbie persistenti per tutto il giorno. Piogge diffuse anche intense su alto Piemonte, e in parte sulla Liguria centrale ma di debole intensità. Migliora dalla serata.

Temperature massime comprese tra 18 e 21 °C. Venti di scirocco anche forti su Liguria centro-orientale, astigiano e alessandrino, in calo di intensità dalla serata a partire da ovest.

Da martedì 25 Ottobre.

Piogge al mattino ancora su Liguria orientale, situazione in miglioramento altrove, ma in pianura potranno persistere nebbie o nubi basse per tutto il giorno. Da mercoledì più spazio al sole soprattutto in montagna, tempo stabile e nessuna pioggia importante almeno fino a domenica a causa del rinforzo dell'anticiclone presente sul Mediterraneo centrale.

Temperature stazionarie e costantemente sopra la media climatica di fine ottobre, le massime si aggireranno tra 20 e 24 °C, in caso di forte soleggiamento potranno avere picchi più elevati, in caso di nebbie persistenti potranno rimanere sotto i 20 °C. Le minime saranno generalmente tra 14 e 17 °C, con tendenza a calare in caso di rasserenamenti più ampi durante le ore notturne. 1/2 °C in più sulle coste liguri.

Tendenza successiva.

Questo periodo stabile continuerà probabilmente anche nel ponte dei Santi, poi si intravvede una discesa delle temperature, ma ne sapremo di più nei prossimi aggiornamenti.

