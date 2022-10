Atletica Roata Chiusani: due argenti e due bronzi ai regionali di Gaglianico (FOTO)

L’Atletica Roata Chiusani rientra dalla trasferta di Gaglianico di domenica 23 ottobre, con due argenti e due bronzi regionali conquistati dai quattro portacolori in gara alla 49a edizione del Giro delle Cascine, prova unica valida per l'assegnazione dei titoli piemontesi di corsa su strada, 10km, Assoluti e Master.

Sull’impegnativo percorso a doppio giro con arrivo in pista, 2° posto assoluto e argento regionale JPSM per Mattia Galliano, 3° posto in categoria e 2° regionale SM45 per Massimo Galliano, 3° posto e bronzo regionale nelle rispettive categorie SM60 e SF55 per Guido Castellino e Silvia Di Salvo, su circa 300 classificati.